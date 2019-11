Sazka se pustila do války s Rakouskem. Loterijní skandál zasahuje do nejvyšších pater politiky | info.cz

Česká loterijní společnost Sazka Group se rozhodla svolat na 10. prosince mimořádnou valnou hromadu firmy Casinos Austria, v níž je s 38 % akcií největším podílníkem. Prostřednictví valné hromady žádá odvolání šéfa představenstva této společnosti Petera Sidla. Ten měl být podle vyšetřovatelů jedním z hlavních aktérů obřího skandálu zasahujícího do nejvyšších pater rakouské politiky.

Pokud se potvrdí podezření rakouské policie, měli vysoce postavení rakouští politici uzavřít tajný, vzájemně výhodný obchod s další loterijní firmou Novomatic. Ta patří rakouskému miliardáři Johannu Grafovi a vlastní 17 % Casinos Austria. Zbytek akcií patří státu. Rakouská protikorupční policie přišla letos v létě při šetření jiného případu na to, že Novomatic údajně ovlivňoval rakouské politiky tak, aby prosazovali jeho zájmy právě na úkor Sazky.

Bývalý rakouský vicepremiér za Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ) Heinz Christian Strache, bývalý předseda poslanců FPÖ Johann Gudenus a někteří další politici se měli dohodnout s Novomatikem na tom, že tato firma společně se zástupci státu prosadí do čela představenstva Casinos Austria vídeňského politika za Svobodné Petera Sidla. Výměnou za tuto službu měl Novomatic získat mimo jiné příslib, že Vídeň znovu povolí ve městě herní automaty, provozované dříve právě touto společností. Politici také Novomatiku údajně slíbili, že získá licenci k provozování internetových sázek, na které má nyní v Rakousku monopol pouze dceřinná firma Casinos Austria Lotterien.

To by ve zkratce znamenalo, že rakouští politici za jakousi úplatu nebo protislužbu od firmy Novomatic chystali poškodit další akcionáře a zároveň přímého konkurenta Novomatiku, kterým je právě česká společnost Sazka Group. Stoprocentním vlastníkem této společnosti je skupina KKCG českého miliardáře Karla Komárka. „Ano, můžeme potvrdit, že svoláváme valnou hromadu Casinos Austria. Jediným bodem programu této hromady je odvolání Petera Sidla,“ napsal včera INFO.CZ mluvčí Sazky Radek Němeček. Ztráta důvěry v Sidla je podle něj vzhledem k okolnostem opodstatněná. Proto Sazka očekává, že se k návrhu na odvolání dosavadního předsedy představenstva připojí i další akcionáři Casinos Austria. Další případné kroky, včetně třeba zahájení arbitráže s rakouským státem, nechtěl Němeček nijak komentovat.

Loterijní politika

Jak ale upozorňují některá rakouská média, zástupci státu i firmy Novomatic se zatím k odvolání Petera Sidla stavějí odtažitě. S případnou personální výměnou v čele Casinos Austria chtějí počkat až do doby, než o tom, zda byl Sidlo skutečně nastrčenou rukou některých politiků a Novomatiku a zda spolu s nimi mařil zájmy Sazky, rozhodne soud. Sidlo je momentálně na placené dovolené.

Jenže nečinnost státu by mohla, jak tvrdí některá rakouská média, přijít Rakousko draho. Pokud se potvrdí spojení rakouské politiky s Novomatikem, mohla by zřejmě Sazka žádat od státu výraznou satisfakci. V médiích se objevují spekulace o tom, že si Novomatic údajně kupoval v minulosti i zástupce jiných politických stran než FPÖ, tedy i křesťanské a sociální demokraty. Bývalý předseda Svobodných Strache, jeho kolega Gudenus i šéf Novomatiku Graf každopádně všechna obvinění z korupčního jednání odmítají.

Novomatic platí všechno

Sazka má ale podle rakouských médií díky skandálu v rukou trumfy a snaží se toho využít i v konkurenčním boji. I když totiž český loterijní gigant spoluvlastní s Novomatikem Casinos Austria, obě firmy, jak píše třeba deník Kurier, pojí zároveň hluboké nepřátelství. Vedly spolu několik obchodních sporů, z nichž některé nejsou dosud ukončeny. Nyní by mohla Sazka mít v těchto případech navrch.

Skandál v rakouské politice, spojený s údajným ovlivňováním loterijního byznysu, zvýšil i zájem rakouských médií o majitele Sazky Karla Komárka. „Český miliardář s horkou linkou do Rakouska,“ napsal v titulku článku o Komárkovi deník Kurier. Vedení Sazky podle tohoto deníku zažalovalo firmu Novomatic u Mezinárodního rozhodčího soudu v Paříži a to právě kvůli jejím praktikám a možnému ovlivňování rakouské politiky. Sazka argumentuje mimo jiné videem, které letos v květnu vedlo k pádu rakouské vlády. Bývalý vicepremiér Strache na tajně natočeném záznamu slibuje na dovolené na Ibize domnělé neteři ruského oligarchy přístup ke státním zakázkám výměnou za peníze do stranické pokladny. Zároveň se chlubí právě svými výhodnými kontakty na loterijní byznys. ,„Novomatik platí všechno,“ řekl Strache na nahrávce, zveřejněné německým listem Süddeutsche Zeitung.