Schůzka s Kimem už se připravuje, bude to skvělé. Číňané byli opravdu úžasní, rozplývá se Trump

Byli pro nás opravdu velkou pomocí při kontaktu se Severní Koreou," řekl Trump o Číně. "Byli opravdu úžasní a pomohli nám dospět k nějakému druhu řešení," dodal šéf Bílého domu.

Kim v březnu Čínu navštívil při své vůbec první cestě do zahraničí od roku 2011, kdy se ujal moci. Čína je nejbližším diplomatickým spojencem KLDR a jejím hlavním obchodním partnerem. Schůzka mezi Kimem s prezidentem Si Ťin-pchingem byla podle pozorovatelů mimo jiné přípravou očekávaného summitu obou Korejí. Kim údajně rovněž zopakoval, že je připraven sejít se s Trumpem.

"Právě nyní jsou připravovány schůzky mezi mnou a Kim Čong-unem. Myslím, že to bude skvělé. Myslím, že do toho půjdeme s velkým respektem a uvidíme, co se stane," řekl dnes americký prezident.

V pondělí Trump novinářům v Bílém domě řekl, že očekává, že se sejde se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v květnu nebo počátkem června.

Kim Čong-un na pondělní schůzce nejvyšších představitelů vládnoucí severokorejské Strany práce vůbec poprvé na veřejnosti zmínil "dialog" se Spojenými státy. Informaci, že je připraven se s Trumpem sejít, ale Kim Čong-un zatím oficiálně nepotvrdil.

Už několik týdnů se hovoří o tom, že Kim Čong-un se chystá na jednání s Trumpem, zatímco jeho schůzka s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem už mezitím byla dojednána. Spekuluje se také o rusko-severokorejském summitu a podle japonského tisku se Kim chce sejít i s japonským premiérem Šinzóem Abem.

Severní a Jižní Korea se již dohodly, že jejich vůdci Kim Čong-un a Mun Če-in se sejdou 27. dubna. První mezikorejský summit po více než deseti letech by se měl uskutečnit v demilitarizované pohraniční zóně v jihokorejské části obce Pchanmundžom.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý po setkání se severokorejským partnerem Ri Jong-hoem v Moskvě řekl, že o schůzce ruského prezidenta Vladimira Putina s Kimem ještě nebylo rozhodnuto a že o jejich setkání se bude jednat ve vhodné chvíli.