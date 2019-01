Sebevražedný atentátník zabil na severu Sýrie americké vojáky. K útoku se přihlásil Islámský stát

Při sebevražedném atentátu na severu Sýrie dnes zahynulo nejméně 18 lidí, včetně amerických vojáků, informovala DPA. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele uvedla, že mezi oběťmi jsou čtyři američtí vojáci. Mluvčí koalice, která v Sýrii bojuje proti teroristické organizaci Islámský stát (IS), už dříve potvrdil oběti z řad amerických vojáků, jejich počet ale neuvedl. K atentátu se přihlásil IS.

Útočník se odpálil u mezinárodně obsazené hlídky ve městě Manbidž, uvedla exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Agentura Reuters s odvoláním na svědka z místa napsala, že atentátník cílil na restauraci, v níž byli američtí vojáci a místní povstalci, které podporují USA. I na snímcích z místa je vidět zničená budova restaurace.

Koalice bojující proti IS zatím počet mrtvých vojáků nepotvrdila. Informovala jen, že při explozi zahynulo „několik amerických vojáků, kteří prováděli rutinní hlídku“.

Také agentura DPA napsala, že při atentátu zahynuli čtyři američtí vojáci, z toho dva v nemocnici. Podle ní je mezi nejméně 18 oběťmi devět civilistů a pět místních, kteří ve městě hlídkují.

Město Manbidž leží nedaleko turecké hranice a hlídky tam zajišťuje místní vojenská rada. Působí tam i Američané a v blízkosti města jsou také skupiny podporované Tureckem a syrské vládní jednotky.

Dnešní atentát se stal jen měsíc poté, co americký prezident Donald Trump bez časového harmonogramu oznámil, že americké vojáky ze Sýrie stáhne. Jako důvod uvedl, že IS je v Sýrii již poražen. Svým oznámením si vysloužil kritiku od některých partnerů v koalici bojující proti IS i od amerických politiků. Kvůli nesouhlasu se stažením amerických jednotek rezignoval americký ministr obrany James Mattis.