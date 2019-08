Šedá eminence francouzské politiky: Kam až sahá vliv první dámy Brigitte Macronové? | info.cz

Brigitte Macronová tvrdí, že se politice nevěnuje, znalci Elysejského paláce a přátelé francouzského prezidentského páru ale nepochybují o jejím vlivu na manžela. Právě od ní vzešlo jméno ministra školství, Macronová jezdí i do krajů předávat prezidentovy politické vzkazy. Svému muži zprostředkovává nálady veřejnosti a neváhá říct, když se jí něco nelíbí.

Minulou sobotu se francouzská první dáma Brigitte Macronová objevila na veřejnosti se zafixovanou pravou rukou. „Co se jí stalo?“ ptala se média, kterým odpověděl až článek v nedělníku Journal du dimanche. První dáma spadla v pátek na lodi, a protože bolest v ramenní přetrvávala, vyhledala během dovolené v pevnosti Brégancon pomoc lékařů.

Mnohem zajímavější než drobné zranění 66leté první dámy je ale její politický vliv, o němž se nedělník také rozepsal. Bývalá profesorka francouzštiny na střední škole je podle něj občasnou poradkyní, pozorovatelkou i zprostředkovatelkou politických vzkazů. Její role je tedy mnohem političtější, než připouští: „Politiku nedělám, i když mě někdy dostihne,“ tvrdila 20. června v rádiu RTL s tím, že může působit jako zprostředkovatelka, ale nerozhoduje.

Klidnila spory mezi macronovci

O dva dny dříve ale vyrazila do Lyonu, kde měla slavnostně otevřít zařízení pro pečovatele o hendikepované. Kromě toho ale měla další úkol – uklidnit spory mezi tamními macronovci před obecními volbami. Povečeřela s lyonským starostou a bývalým ministrem vnitra Gérardem Collombem, den poté se setkala s jeho stranickým rivalem Davidem Kimelfeldem. Týden předtím zase zavítala do jihofrancouzské metropole Marseille. I zde byla oficiálním důvodem cesty humanitární činnost – konkrétně návštěva školy – ale první dáma se zároveň setkala s několika poslanci a kandidáty vládního hnutí Republika vpřed! Ti samozřejmě věděli, že k nim prostřednictvím své manželky promlouvá sám prezident.

Na veřejnosti ale Brigitte Macronová o politice nikdy nemluví. Pokud se vyjadřuje do médií, je to obvykle o tématech, jako je školní šikana, autismus nebo násilí proti ženám. Pomáhá tak svým oblíbeným členům vlády – ministru školství Jeanu-Michelovi Blanquerovi, jehož manželovi údajně sama doporučila, ministryni školství Agnes Buzynové, ministryni pro rovnost příležitostí Marlene Schiappaové nebo ministryni pro hendikepované Sophii Cluzelové.

150 dopisů a e-mailů denně

Tato taktika funguje dobře. „Když někam vyjíždí, neotevírá politická témata,“ potvrzuje Francois Patriat, šéf senátorského klubu macronovců a osobní přítel prezidentského páru. Zdůrazňuje přitom přirozený šarm a vlídnost první dámy, díky nimž ji mají Francouzi tak rádi. Každý den jí chodí 150 dopisů a e-mailů.

„Všude chodí ven, potom o ní všichni mluví. A protože je empatická, devět z deseti lidí o ní mluví v dobrém,“ dodává jeden z poradců. V Elysejském paláci bývá sice přítomna na všech jednáních, nikdy se při nich ale nevyjadřuje, jen přivítá hosty a naslouchá. Obvykle jsou u stolu přítomny jen dvě ženy – kromě první dámy ještě Marielle de Sarnezová, šéfka centristické strany MoDem, spojenců Macronova hnutí.

Ne všem se ale diskrétní chování a vliv Macronové na manžela líbí. Jak ve své knize Paní prezidentka popisují novinářky Nathalie Schucková a Ava Djamshidiová, někteří lidé z prezidentova okolí si myslí, že má Brigitte moci až příliš. Někteří z těchto poradců, kterým se přezdívá Mormoni, ji prý dokonce přejí smrt: „Pro ně by byl uplakaný vdovec báječný. Jsou do něho zamilovaní a sní o tom, že ji nechá zmizet,“ řekl nedělníku nejmenovaný zdroj. „Mormony“ prý navíc zlobí, že si první dáma přivedla do okolí prezidenta své lidi, jako je například kreslíř Bernard Montiel nebo spisovatel Philippe Besson.

Přátelskou lekci v tom, jak se má chovat prezidentský pár, dostala Brigitte Macronová v únoru od exprezidenta Nicolase Sarkozyho. Oba se zúčastnili charitativní večeře na pařížské radnici ve prospěch boje proti dětské rakovině. Po večeři následovala tombola. Po 21. hodině Sarkozy první dámě pošeptal, že odchází a navrhl jí, aby využila příležitosti a opustila sál také. Brigitte ale váhala. „Nebojte se, lidé pochopí, že tu nezůstaneme až do noci,“ uklidnil ji Sarkozy. Když se pak společně zvedli, vyprovodil je sál potleskem. Brigitte Macronová pak svému muži zopakuje: „Nejsme povinní zůstávat, dokud jsou v místnosti lidé. Prezident má jiné věci na práci…“

De Gaulle se s manželkou o politice nebavil

První dáma prý také manželovi opakovaně vyčítá, že málo spí, Macron ji ale v tomto ohledu příliš neposlouchá. Brigitte je také tím, kdo dokáže říci prezidentovi i nepříjemné věci a zprostředkovat mu názory veřejnosti. Když byl například vloni v říjnu na návštěvě České republiky a Slovenska, trávila první dáma čas v jejich domě v Touquet. Když se prezident vrátil, informovala ho o svých obavách kvůli cenám benzinu: „Lidé nemluvili o ničem jiném,“ řekla mu. O dva týdny později vyšly na třídu Champs-Elysées poprvé stoupenci žlutých vest.

O tom, že má první dáma blízko k lidem a je empatická, mluvil v rozhovoru pro výše zmíněný nedělník i Robert Schneider, autor knihy První dámy. Brigitte Macronovou považuje za atypickou první dámu, protože atypický je vzhledem k věkovému rozdílu i celý prezidentský pár. Oba jsou na sobě vzájemně závislí. „Když Yvonne de Gaullová zariskovala a chtěla dát svému muži radu, generál jí odsekl: Nechte toho, Yvonne, nic o tom nevíte! U Macronů není nic takového. Když řekne Brigitte svůj názor, Emmanuel ji vyslechne. Když s ním nesouhlasí, řekne mu to,“ říká Schneider. Brigitte podle něj polidštila technokratický obraz svého muže a stala se vzorem pro mnoho žen po padesátce. Ukázala jim, že i v tomto věku mohou mít budoucnost.