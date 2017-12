Sedmiletý chlapec, který se stal novým symbolem syrské války. Přišel o oko, teď inspiruje ostatní

Ačkoliv je Islámský stát v Sýrii téměř poražen, občanská válka mezi vládními silami a opozicí pokračuje. Na sedmiletý konflikt doplatil na konci října i Karim Rahman, který během dělostřeleckého útoku na předměstí Damašku přišel o levé oko. Utrpení malého chlapce se stalo na sociálních sítích symbolem odporu ke zvěrstvům nekonečné války.

When we sit around the #UNSC & warn that inaction will mean more people are going to die. More schools bombed. More children scarred. This is what we mean.



We must see an end to the bombardment & siege of #EasternGhouta.#SolidarityWithKarim pic.twitter.com/8Io85VlDdF