Seehofer chce s Merkelovou jednat o vracení migrantů přímo z německých hranic

„Naše frakce v úterý jasně vyslovila přání, aby se v brzké době odehrál rozhovor. To se také stane. V brzké době pro mě znamená tento týden,“ řekl dnes Seehofer v Berlíně po setkání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. „Budeme se velmi intenzivně snažit, aby se našlo řešení,“ poznamenal.

Spor se týká Seehoferových plánů vracet hned na německých hranicích zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiném státu EU, ve Švýcarsku nebo v Norsku. Německé právo s takovým postupem obecně počítá, ve výjimečných humanitárních situacích se ale neuplatňuje. Situaci navíc komplikují evropské azylové předpisy, které se od těch německých v některých bodech liší.

Změna německého postoje by vedla k tomu, že by spolková republika vracela některé běžence například přímo na hranicích s Rakouskem nebo Českou republikou. Jak by na takovou situaci reagovala Vídeň, dnes rakouský kancléř Kurz říci nechtěl. Někteří pozorovatelé ale vyjadřují přesvědčení, že by Rakousko sáhlo ke stejnému kroku a začalo přímo z hranic vracet migranty do Itálie. Právě italský ministr vnitra v uplynulých dnech svého německého a rakouského kolegu požádal o užší spolupráci v oblasti migrace.

Merkelová svůj současný postoj zdůvodňuje především nutností hledat nikoli národní, ale celoevropská řešení, a také předností evropského práva před tím německým. Podle řady pozorovatelů vracení běženců na hranicích odmítá také proto, že by znamenalo konec jednoho z posledních pozůstatků její původně otevřené migrační politiky. Ve většině ostatních oblastí se migrační politika SRN výrazně zpřísnila.