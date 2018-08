Sencov hladoví už 100 dní. „Obměkčí“ Putina stejně jako Savčenková? Znalci mu příliš šancí nedávají

Sencov je ve vězení už více než tři roky. Krymský rodák se za mříže dostal krátce po anexi rodného poloostrova Ruskem v roce 2014. Nepodmíněný dvacetiletý trest mu ruský soud uložil za extremismus a údajné teroristické akce vůči krymské kanceláři vládní strany Jednotné Rusko a dalšího ruského spolku.

Obvinění popírá nejen Sencov. Na jeho straně stojí i lidskoprávní organizace. Amnesty International označila proces s režisérem za zmanipulovaný. Sencov podle ní musel čelit mučení, klíčoví svědci vypovídali pod nátlakem.

Podobně jako Sencova zadržuje Moskva i další Ukrajince. Právě za jejich propuštění drží režisér od května hladovku. K 21. srpnu je bez jídla už 100 dní, během nichž zhubl o 17 kilogramů. Ruské orgány však za tu dobu neobměkčil, naopak sám se dostává na hranici svých možností a jeho zdravotní stav se zhoršuje.

„Všechno není jen špatné, ale katastroficky špatné. Oleh mi přes advokáta předal dopis. Napsal, že konec je blízko a nemyslí tím své osvobození. Ptá se, jestli ještě někoho zajímá jeho hladovka. Nedostává vůbec žádné zprávy, žije v úplné informační blokádě. Já už si nedovedu představit, co bychom mohli ještě udělat a jak ho dostat ven,“ napsala začátkem srpna na Facebooku Sencovova sestřenice Natalia Kaplanová.

Speciál INFO.CZ k srpnu 1968autor: INFO.CZ

Rusko se dušuje, že tak špatně na tom vězněný otec dvou dětí není. Ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová navíc v červenci ujistila, že jej Moskva nenechá zemřít, i kdyby mu lékaři měli dlouhodobě podávat potravu v podobě roztoků. S nimi podle Moskalkovové Sencov souhlasil poté, co v červnu prodělal první větší krizi.

Nepomohl Macron ani dopis od maminky. Čeští umělci chtějí zkusit solidární hladovku

Obavy o Sencovův život však stále rostou. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyzval Rusko k okamžitému propuštění ukrajinského režiséra. Podobně reagovala také Evropská unie. Sencovova matka, která nadále žije na Krymu, žádala o propuštění svého syna i ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml ale její žádost zamítl. Už dříve probíral Sencovův osud s Putinem francouzský prezident Emmanuel Macron, jenž požadoval „naléhavé humanitární řešení“ celé situace.

S milníkem 100 dnů hladovky se objevují další výzvy, které požadují Sencovovo propuštění a splnění jeho požadavků. Za Sencova se postavili například čeští filmaři. Ti symbolicky v den 50. výročí okupace Československa sovětskými vojsky spustili vlastní řetězovou hladovku. Umělci a sympatizanti by se měli střídat v pětidenních cyklech.

„Za celou dobu se současně ukazuje hmatatelněji než kdy jindy povaha současného ruského režimu. Je zcela rezistentní vůči osobním i institucionálním prosbám i žádostem a vykazuje nulovou vůli přehodnocovat svá stanoviska,“ cituje agentura ČTK iniciátora akce, dokumentaristu Víta Janečka.

Kromě něj se do hladovky hodlají zapojit například Václav Kadrnka, Zuzana Kříhová, Eva Papoušková, Radim Špaček a Roman Vávra. Záštitu nad akcí drží Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů, která zřídila speciální webové stránky, na nichž je celý text výzvy v několika jazycích.

Zkraje týdne sepsala on-line petici též ukrajinská herečka žijící v kanadském Edmontonu Lianna Makuchová. Kanadskou vládu vyzvala k zásahu a zavedení diplomatických i ekonomických sankcí vůči Rusku. Během tří dnů získala necelých 200 podpisů. V Londýně před ruskou ambasádou demonstrovali zástupci mezinárodního PEN klubu, další protestní akce se chystají i v jiných evropských zemích.

Sencova v dopise adresovaném Kremlu podpořili také hollywoodské hvězdy a další kolegové z filmařské branže. Nechyběli mezi nimi herci Johnny Depp a Meryl Streepová či režiséři Pedro Almodóvar, Wim Wenders, Agnieszka Hollandová, Krzysztof Zanussi, Aki Kaurismäki nebo Andrzej Wajda.

Napodobí Sencov Savčenkovou? Naděje je malá, má příliš velké požadavky

Splnění Sencovových požadavků nebo jeho propuštění se však v současnosti nezdá příliš pravděpodobné, jakkoli se jiné případy v minulosti povedlo podobně vyřešit. Hladovku držela například ukrajinská pilotka Nadija Savčenková. I její případ měl mezinárodní ohlas. Po 83 dnech bez jídla zkolabovala a k přijímání stravy se vrátila až v nemocnici. Putin tehdy kývl na její výměnu za dva ruské vojáky zadržované na Ukrajině.

Kreml dříve propustil také aktivistky ze skupiny Pussy Riot nebo několik členů ekologického hnutí Greenpeace. Putinův režim to však udělal na konci roku 2013, kdy si chtěl zlepšit obraz před blížícími se olympijskými hrami v Soči. Nyní taková záminka chybí. „Pokud by se výměna vězňů udála, bylo by to před mistrovstvím světa ve fotbale. Bylo by to gesto vůči mezinárodnímu společenství,“ komentovala šance v listu Moscow Times pracovnice organizace Human Rights Watch Julia Gorbunová.

Případy, kdy vězni hladovkou skutečně prosadili své cíle, existují. Rusko nedávno zkrátilo trest na polovinu 21letému Uzbekovi, minulý rok zase uspěli zastupitelé města Serpuchov, kteří 56 dnů protestovali proti skládce umístěné příliš blízko místní školy. Jeden z místních politiků Nikolaj Dzihur by však následování jejich příkladu nedoporučoval. „Naše vláda je stavěná tyto protesty ignorovat.“ V Sencovově případě navíc i lidskoprávní obhájci pochybují, zda nejsou jeho požadavky až příliš velké.

Jak dlouho Sencov vydrží hladovět, není jasné. Podle lékařských studií je doba, po níž je lidské tělo schopné přežít bez potravy, individuální. Do hry navíc promlouvá i umělá výživa, kterou podle vyjádření ruských úřadů Sencov dostává. Indická aktivistka Irom Šarmilaová vydržela s pomocí sondy bez jídla 16 let. Hladovku ukončila v srpnu 2016 navzdory tomu, že svého cíle – zrušení zákona o rozšířených pravomocích armády – nedosáhla.