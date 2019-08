Separatisté z jihu Jemenu se nečekaně hlásí o slovo, země se propadá do ještě hlubšího chaosu | info.cz

Jsou tu už desetiletí, teď se ale přihlásili o slovo. A dost nahlas. Separatisté z jihu Jemenu, kteří mají za to, že jim bude lépe bez šíitů ze severu i dalších obyvatel příslovečně chudé země. Jestli byla dosud občanská válka na jihu Arabského poloostrova Evropanům sotva srozumitelná, teď je ještě složitější. Přesto je možné, že vystoupení pozapomenutých separatistů nakonec přispěje k rozuzlení, i když ne takovému, jaké by si přálo mezinárodní společenství.

Tuto sobotu ovládli prezidentský palác a posléze i celé jemenské město Aden překvapiví dobyvatelé. Jde totiž o separatisty usilující o odtržení jihu země, kteří ale dosud bojovali po boku mezinárodně uznané a Saúdskou Arábií podporované vlády proti šíitským rebelům, které podporuje Írán. Nabízíme odpovědi na základní otázky jinak velice složité situace na bojišti jemenské občanské války.

Kdo jsou tito separatisté?

Starší čtenář si snad vzpomene na Jemenskou lidovou demokratickou republiku. Tedy strategicky významný sovětský satelit na jihu země s hlavním městem v Adenu, který měl v Moskvě hospodářskou i politickou podporu. S koncem studené války došlo ke sloučení obou jemenských států (1990) s rozdílnou minulostí – jih býval nejprve britskou, pak fakticky sovětskou kolonií, sever vydržel jako království, aby se v roce 1962 stal republikou.

Už v roce 1994 došlo k občanské válce mezi jihem a severem, tu separatisté prohráli. V roce 2007 pak po demonstraci prominentních důchodců z jihu, kteří dlouho nedostali penze, opět ožily myšlenky na nezávislost. Po začátku dosud trvající občanské války v roce 2015 se sympatizanti jihu přidali k převážně sunnitské a mezinárodně uznané vládě celého Jemenu, která však reálně kontroluje území velice zhruba odpovídající někdejší pro-sovětské republice.

S kým a proti komu jižané válčili?

Dosud tedy (až na některé incidenty) válčili v jednom šiku s vládními vojáky proti šíitským rebelům ze severozápadu země. Obsazením prezidentského paláce se ale přímo na bojišti obrátili proti dosavadnímu spojenci – tedy proti kabinetu, který podporuje Saúdská Arábie. Mimochodem, ta oznámila, že její vojáci proti jižanům zasáhnou. Stanice BBC tuto situaci popsala jako „civilní válku v rámci civilní války“.

A za koho bojují teď? Co chtějí?

Nyní bojují sami. A za vlastní samostatnost. Vzhledem k rozložení sil by jakési obnovení někdejších dvou Jemenů snad i dávalo třeba kulturní smysl. Nicméně, lze odhadnout, že hypotetický stát povstaleckých hútíů by měl více než blízko k rovněž šíitskému Íránu, který jim teď v boji pomáhá. A tento útvar by ležel na hranici se Saúdskou Arábií, což je pro tuto monarchii vzhledem k regionálnímu soupeření s teokraticko-republikánským Íránem prostě nepřípustné.

Kdo separatisty z jihu podporuje?

Vyzbrojuje je a cvičí experti vyslaní Spojenými arabskými emiráty, které až dosud byly – a vlastně pořád jsou – spolubojovníci Saúdských Arabů v jemenské válce. Což je delikátní situace. Mezi spojenci teď podle všeho dochází k nesouladu, co se strategických cílů týče: Saúdové trvají na potřebě jedné centrální vlády, té jimi podporované a mezinárodně uznané. Emiráty se z jemenského bojiště v červnu stáhly a představy o vývoji na jihu Arabského poloostrova mají zřejmě jiné. Obě bohaté monarchie ze Zálivu mají rozdílné pohledy i na budoucí zapojení islamistů v Jemenu.

Kdo v Jemenu ještě operuje?

Kromě šíitských rebelů, vlády, nyní i jižanských separatistů ještě radikální islamisté. Především pak Al-Káida na Arabském poloostrově (AQAP), jak se zdejší odnož sama nazývá, která patří k nejúspěšnějším pobočkám sítě. Profituje z jemenského chaosu a spolu(ovládá) i části území.

Byl Jemen někdy opravdu jednotný?

Jakkoli měl společnou vlajku, měnu a disponoval i dalšími atributy státu, vždy byla jeho konstrukce velice rozvolněná, a to nejen na ose sever-jih, respektive té náboženské (sunnité–šíité), ale i kmenové a regionální. Jemenský politik (prezidenta nevyjímaje) nebyl nikdy ani tak diktátor jako vyjednavač, respektive pečlivý vyvažovač zájmů a distributor státních příjmů. Také proto se v Jemenu daří těm extremistům, kteří si dokáží získat přízeň, a tedy i ochranu lídrů jednotlivých kmenů a jejich svazů.