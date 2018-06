Severokorejci vědí, že jim vláda lže. Neví ale, jak to vypadá na Jihu, tvrdí uprchlík z KLDR

„Lidé vědí, že to, co jim říká vláda, jsou lži, protože to je zjevné. Když vláda říká, že je v zemi prosperita, co se týče jídla a rýže, vidíme sami, že je sucho a že pro nás není jídlo. Když vidí, že to, co říkají, nesouhlasí s tím, co se skutečně děje, pochopí, že vláda lže,“ vypráví Kim, který ze země utekl, když mu bylo 19.

Nyní je o dvacet let starší a vysvětluje, že velkým problémem Severokorejců zůstává nepochopení rozdílů mezi jejich životní úrovní a životy ve vyspělých zemích jako Jižní Korea, USA nebo i některé oblasti Číny.

„Vědí, že tyto země více prosperují a jsou vyspělejší, ale nevědí, na jaké úrovni a jak odlišné skutečně jsou. Nemají žádné měřítko. Vše, co vláda říká, jsou lži. Nemají způsob, jak získat informace o situaci v Jižní Koreji nebo Spojených státech,“ konstatoval Kim.

Spolu s otcem uprchli ze země v roce 1997 uprostřed čtyřletého hladomoru a ekonomické krize. Kvůli potížím tehdy podle odhadů zemřelo mezi 240 tisíci a 3,5 miliony Severokorejců. V KLDR přitom žije 22 milionů obyvatel.

Sám Kim loni říkal listu International Business Times, že i on a jeho rodina považovali před útěkem omezení svobod za normální. Až když přijel do Jižní Koreje, zjistil, jak moc nešťastný byl. Aby pomohl ostatním, kteří v KLDR zůstali, založil Kim organizaci Lidé za úspěšné korejské znovusjednocení. Ta upozorňuje na problémy s dodržováním lidských práv v zemi a pomáhá uprchlíkům přizpůsobit se životu v Jižní Koreji.