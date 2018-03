Sex, peníze a Rusko. Kolem Trumpa se kupí problémy, bránit se musí na třech frontách

Ve chvíli, kdy se zdálo, že Donald Trump nasbírá kladné body za rozhodnutí vyhostit 60 ruských diplomatů v reakci na otravu někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala, se pozornost opět stáčí na jiné věci. Do středu dění se vrací série prezidentových problémů.

Středa přinesla posun v tzv. „ruské kauze“. Deník New York Times přinesl informaci, že Trumpův někdejší právník, který minulý týden rezignoval a za nějž prezident stále neúspěšně shání náhradu, John Dowd nabízel milost pro Paula Manaforta a Michaela Flynna.

Bránění spravedlnosti

Někdejší Trumpovy spolupracovníky chtěl omilostnit výměnou za jejich mlčení před týmem zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Pokud by tomu tak bylo, vyvolalo by to další otázky ohledně motivace aktérů. Čeho se Dowd (a potažmo i sám Trump) bál, že by dvojice mohla vědět a prozradit?

„Pokud by prezident využíval svoji ústavní pravomoc milosti jako způsob zásahů do vyšetřování, aby ovlivnil svědectví případných svědků, to by přesně sedělo na bránění spravedlnosti,“ komentoval zjištění ve vysílání CNN někdejší federální prokurátor Michael Zeldin.

Dowd ale obvinění popírá. Stejně se vyjadřuje i Bílý dům. Není ani jasné, jestli Dowd měl o celé záležitosti s Trumpem mluvit. Faktem tak zůstává, že ani Manafort, ani Flynn, milost nedostali. Manafort čelí několika obviněním, Flynn se přiznal, že lhal FBI.

720p 360p REKLAMA Rusko vs. USA autor: Radka Zítková; Martin Krepindl, Matěj Hanauer

Kolem „ruské kauzy“ koluje řada spekulací i proto, že se Muellerovi a jeho lidem daří držet informace pod pokličkou. Úniky z vyšetřovacích spisů nejsou a veřejnost se dozvídá až o definitivních rozhodnutích.

„Na jednu stranu to může znamenat, že není nic, co by mohlo unikat. Na druhou, že je to dobrý tým, který si dává pozor, nastavil si mechanismy, má důvěru a nějaká ‚bomba‘ přijde za hodinu, za den, za týden, za půl roku,“ prohlásil v lednovém rozhovoru pro INFO.CZ amerikanista z University of New York in Prague Jakub Lepš.

Zatím to vypadá spíše na druhou možnost. Tomu nasvědčuje i středeční odhalení vyplývající z dokumentů, které Mueller předložil soudu. Rick Gates, který se již dříve přiznal ke spiknutí proti Spojeným státům a ke lhaní vyšetřovatelům, byl podle nich během prezidentské kampaně v kontaktu s nejmenovaným bývalým pracovníkem ruských tajných služeb. S „Osobou A“, jak ho materiál označuje, spolupracoval i Paul Manafort.

Pornoherečka chce dostat Trumpa k soudu

Aby toho nebylo málo, musí Trump řešit i jiné nepříjemnosti. Advokát pornoherečky Stephanie Cliffordové, v branži známé pod uměleckým jménem Stormy Daniels, Michael Avenatti zažaloval prezidentova osobního právníka Michaela Cohena.

Cohen přiznal, že Cliffordové loni zaplatil 130 tisíc dolarů (asi 2,7 milionu korun). List Wall Street Journal napsal, že to mělo být za mlčení o sexuální aféře mezi ní a Trumpem. Právník odmítá, že by Trump o platbě věděl nebo, že by byla součástí volební kampaně.

Právě to nyní hvězda filmů pro dospělé tvrdí. V rozhovoru pro pořad 60 Minutes televizní stanice CBS to dokládala načasováním transakce. Zatímco k sexu s Trumpem mělo dojít v roce 2006, Cohen jí peníze poslal pět dní před volbami.

Cliffordová a její advokát doufají, že žalobou dostanou k výpovědi pod přísahou i samotného Trumpa. „Chceme znát pravdu o tom, co prezident věděl, kdy o tom věděl a co kolem toho dělal,“ prohlásil Avenatti pro CBS.

Problémy s hotelem

Třetí problematickou linkou, kterou musí Trump řešit, je problém kolem jeho hotelu ve Washingtonu. Ten měl přijímat zahraniční transakce, čímž mohl prezident porušit jednu z klauzulí americké Ústavy. Federální soudce nyní rozhodl o pokračování tohoto procesu.

Soud týkající se hotelu přitom není jen další oddělenou právní bitvou. Trumpa může potenciálně ohrozit i v Muellerově vyšetřování.

Odkrýt by se totiž mohla historie Trumpových obchodních vazeb a transakcí. Právě ekonomická linie je přitom jednou z hlavních linek, kterou se tým zvláštního vyšetřovatele zabývá.

Kauzy bobtnají, Trump mlčí

Celé dění kolem Trumpa je přitom zajímavé i z jiného pohledu. Trump je proslulý svojí aktivitou na Twitteru. Sociální síť využíval i k tak zásadním věcem, jakou bylo oznámení výměny na postu ministra zahraničí.

Jenže ke svým problémům, o nichž v minulosti bez ostychu psal, nyní mlčí. Příspěvky tvoří témata jako stavba zdi na hranici s Mexikem, americké hospodářství nebo Severní Korea. To jsou bezesporu důležité věci. S výjimkou KLDR ovšem teď neplní titulní strany novin.

„Prezident je dál velmi angažovaný a nechává na nás, abychom veřejnosti doručili jeho zprávy,“ vysvětlovala tisková mluvčí Bílého domu Sarah Huckabee Sandersová.

The economy is looking really good. It has been many years that we have seen these kind of numbers. The underlying strength of companies has perhaps never been better. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. března 2018

Trump se stejně tak nevyjadřuje ani k vyhoštění ruských diplomatů. Přitom podle zdrojů z administrativy to bylo přímo jeho rozhodnutí a nabízí se možnost, že by se pokusil vylepšit image s ohledem na zmíněné vyšetřování.

Místo toho Trump mlčí. Znovu tak ožívají spekulace, že Moskva na prezidenta skutečně může mít nějaké kompromitující materiály, jichž se šéf Bílého domu obává. O nich ve své zprávě referoval bývalý agent britské tajné služby MI6 Christopher Steele.

Trump ale jeho informace, zahrnující například nahrávky prezidentových radovánek s prostitutkami, popřel a Steela označil za neúspěšného agenta.

FBI k němu však přistupuje trochu jinak. O tom svědčí mimo jiné i zjištění serveru Buzzfeed, podle kterého Steele dodal úřadu novou zprávu, v níž objasňuje smrt někdejšího poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a zakladatele televize RT Michaila Lesina.