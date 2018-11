Sexuální skandál Googlu se rozrůstá. Zaměstnanci se chystají protestovat

Technologický gigant Google kryl kauzu jednoho ze svých klíčových mužů Andyho Rubina. Tvůrce populárního operačního systému Android musel z firmy odejít kvůli sexuálnímu napadení. Společnost však o obvinění pomlčela, a navrhu vyplatila Rubinovi odstupné 90 milionů dolarů (více než 2 miliardy korun). O kauze informoval minulý týden list New York Times. Problémy společnosti se od té doby stupňují, proti počínání Googlu vystoupila i řada jeho zaměstnankyň.

Rubin pracoval pro Google devět let. Měl úspěchy. K firmě přilákal řadu zákazníků, pomohl jí prorazit na trhu s mobilními telefony. Jím vyvíjený software Android je v asi 80 procentech chytrých mobilních telefonů na světě. Přesto Rubin z firmy v říjnu 2014 náhle odešel.

„Chci popřát Andymu vše nejlepší do dalšího působení. S Androidem vytvořil něco opravdu pozoruhodného, co má přes milion spokojených uživatelů,“ konstatoval spoluzakladatel Googlu Larry Page. V jeho veřejném prohlášení ale chyběla jedna zásadní věc – důvod Rubinova odchodu. Podle zjištění New York Times musel jeden z klíčových mužů korporace odejít kvůli sexuálnímu napadení.

K tomu mělo podle zdrojů listu dojít o rok dříve v hotelovém pokoji. Rubin měl nemanželský poměr, který se dotyčná rozhodla ukončit. Rubin ji ale na místě údajně donutil k orálnímu sexu. „Článek New York Times obsahuje mnoho nepřesností o mém zaměstnání v Googlu a divokého přehánění a mém odstupném. Nikdy jsem nenutil ženu k sexu v hotelovém pokoji. Tato obvinění jsou součástí pomlouvačné kampaně mé bývalé ženy, která mě mají pošpinit během rozvodové pře,“ brání se Rubin.

Proti jeho verzi ale vypovídá vyšetřování, které Google krátce po obvinění provedl. Tvrzení ženy uznal za věrohodné. Page následně požádal Rubina o rezignaci. Ačkoli řada jiných lidí po podobných skandálech odchází z firem s velkým popraskem a bez odstupného, Google byl ke svému zaměstnanci štědrý. Zavázal se mu vyplácet 2 miliony dolarů měsíčně po další čtyři roky. Celkem tak Rubin získal 90 milionů dolarů.

Novináři New York Times se odvolávají nejen na rozhovory se současnými a bývalými zaměstnanci, ale také na firemní a soudní dokumenty, které mají k dispozici. Podle nich nebyl Rubinův případ ojedinělý. Google se podobným způsobem měl vypořádat i s dalšími dvěma vysoce postavenými zaměstnanci. Ve všech třech případech společnost o kauzách nemluvila.

Štědrost není pro každého

Google se brání proti nařčením, že bere případy sexuálního obtěžování na lehkou váhu. Podle viceprezidentky Eileen Naughtonaové prošetřuje každou stížnost. „Vyšetřujeme a přistupujeme ke krokům zahrnujícím i propuštění. V předchozích letech jsme zaujali tvrdý postoj proti nevhodnému chování z pozice autority,“ praví.

Přístup k Rubinovi je přesto nestandardní. Jak potvrdili Page i Naughtonová, Google v posledních dvou letech propustil kvůli sexuálnímu obtěžování 48 lidí, přičemž žádný z nich nedostal odchodné. Existují navíc i méně závažné případy, kdy se Google rozhodl postupovat zcela jinak než v Rubinově případě. Google například nevidí rád vztahy mezi zaměstnanci. Když odhalil jeden podobný románek, požádal zaměstnankyni o výpověď dohodou. Její výše postavený partner ve firmě zůstal.

Ačkoli se Page i výkonný ředitel Googlu Sundar Pichai snaží co nejvíce tlumit emoce a vydávají omluvná stanoviska, zaměstnanci firmy se proti postupům vedení začali ozývat. V plánu je protest asi 1500 z nich, většinou žen, ve více než dvaceti pobočkách Googlu na světě. Kritizují, že činy společnosti se rozchází s tím, co hlásá, a postrádají základy respektu a spravedlnosti. Protestní pochod oficiální podpořil i Pichai.

Zaměstnancům vadí i jiné kauzy

Není to poprvé, co Google musí řešit problémy a uklidňovat zaměstnance. Pobouření vyvolal únik interního dokumentu, který označoval ženy za biologicky méně technicky zdatné, čímž vysvětloval, že je ve vedení společnosti převaha mužů. Jen 31 procent pracovníků firmy jsou totiž ženy, z vedoucích pozic obsadily zhruba čtvrtinu. Google kontroverzní zprávu odmítl a jejího autora následně propustil.

Kromě sexuálního obtěžování a nerovného přístupu k ženám se zaměstnancům nelíbí ani současné směřování firmy a její podbízení se totalitním režimům. To se projevilo na kritice plánu upravit vyhledávání tak, aby bylo možné jeho výsledky na určitých územích cenzurovat. Uživatelé by nemohli vyhledat témata související s lidskými právy, demokracií a náboženstvím.

Google se tím snažil ustoupit požadavkům Číny, na jejíž trh se snaží po odchodu z roku 2010 znovu dostat. Pichai i tehdy nespokojené zaměstnance uklidňoval. Jeho vysvětlení, ale bylo dost neurčité. Sdělil, že Google vyhledavač podle představ čínské cenzury teď spouštět nebude, zároveň ale prohlásil, že si firma nemůže dovolit zůstat mimo velký čínský trh.