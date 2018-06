Seznam s požadavky a lhůtami? USA už je brzy předají do rukou KLDR, píše Reuters

Spojené státy brzy předloží Severní Koreji dokument s konkrétními požadavky a lhůtami k dohodě, kterou podepsali 12. června americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un v Singapuru. Agentuře Reuters to dnes řekl nejmenovaný zdroj z Pentagonu. Kim při vrcholné schůzce obecně slíbil pracovat na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, Trump za to nabídl Severní Koreji bezpečnostní záruky.

Zdroj hovořil krátce před cestou amerického ministra obrany Jamese Mattise do Asie. Podrobnosti týkající se obsahu dokumentu, zdroj nesdělil. Uvedl ale, že lhůty pro plnění požadavků budou dostatečně krátké na to, aby bylo jasné, do jaké míry KLDR své sliby myslí vážně.

„Brzy budeme vědět, zda budou pracovat s dobrými úmysly,“ uvedl zdroj. „Budou tam konkrétní požadavky a časová osa, ve které Severokorejce budeme informovat o tom, jak chápeme implementaci dohody ze summitu,“ dodal.

Trump si za dohodu s Kimem vysloužil kritiku od amerických bezpečnostních analytiků. Ti upozorňují, že podepsaný dokument nezahrnoval konkrétní body upřesňující, jak a kdy se KLDR hodlá vzdát svých jaderných zbraní a balistických střel.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo minulý týden oznámil, že pravděpodobně brzy pojede opět do Severní Koreji, aby se domluvil na podrobnostech týkajících se dohody ze summitu.

Mattise čeká návštěva Asie, která ho zavede do Číny, Jižní Koreji a Japonska. V Číně má být od 26. do 28. června, cestu skončí v Japonsku 29. června. Americko-čínské vztahy jsou nyní napjaté mimo jiné kvůli nárokům Číny v Jihočínském moři. Tématem rozhovorů Mattise s představiteli Číny bude zřejmě i KLDR. Minulý týden se severokorejský vůdce Kim v Číně setkal s čínským prezidentem Si Ťchin-pchingem.