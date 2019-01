Shutdown může stát víc, než kolik chce Trump na bariéru. V minulosti to bylo i čtyřikrát tolik

Devět z patnácti federálních ministerstev a další desítky agentur a programů nefungují nebo mají omezený provoz. Shutdown zasáhl asi 800 tisíc zaměstnanců. Buď museli nastoupit nucené volno, během něhož nedostávají peníze, nebo pracují zadarmo.

Když byla americká vláda naposledy podobně dlouho v platební neschopnosti, psal se rok 2013 a republikáni se tehdy s demokraty nebyli schopní dohodnout na navýšení dluhového stropu. „Když vláda nebude v provozu, bude nás to stát více, než když ji necháme fungovat,“ prohlásil tehdy republikánský senátor Rand Paul. Organizace ověřující fakta tehdy označily výrok jako pravdivý.

Jak je to možné? Základní chybou by bylo domnívat se, že federální zaměstnanci nedostanou peníze za dobu shutdownu vůbec. To se týká některých externistů, ale interní pracovníci většinou dostávají zaplaceno zpětně. A to jak ti, kteří pracovali, tak lidé, kteří měli nařízené volno. Vláda na nich tedy nic neušetří.

Trumpova bariéraautor: Info.cz

Druhou sekyrou, která se zatne do federálních rozpočtů, je zpomalení růstu HDP. Podle Úřadu managementu a rozpočtu zpomalil kvůli shutdownu růst HDP v roce 2013 o 0,2 až 0,6 procentního bodu. Přepočteno na peníze šlo o 2 až 6 miliard dolarů. A to se bavíme o shutdownu trvajícím 16 dní. Ten letošní už končí svůj třetí týden. Je však pravdou, že nyní se bavíme jen o částečné platební neschopnosti.

Agentura Standard & Poor's byla ještě skeptičtější. Celkové náklady podle ní dosáhly 24 miliard dolarů. Započítala do nich totiž i dopady, s nimiž vládní úřad nepracoval, například pokles důvěry investorů a spotřebitelů. Pokud by letošní shutdown atakoval tuto cenu, překročil by více než čtyřikrát Trumpem požadované peníze na stavbu bariéry. Prezident chce od Kongresu 5,7 miliard dolarů.

Je pravděpodobné, že navzdory jen částečnému omezení provozu, se nad pětimiliardovou hodnotu skutečně dostane. Experti upozorňují, že vláda je nyní daleko větší a zasahuje do více odvětví lidského života než v roce 2013. Novější čísla Standard & Poor's z loňského roku tvrdí, že úplný shutdown by stál americkou ekonomiku 6,5 miliard dolarů týdně.