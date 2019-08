Šikana těhotných žen v Googlu? Zaměstnankyně obvinila společnost z diskriminace | info.cz

Technologický gigant Google patří k těm společnostem, které si zakládají na image, že důsledně dodržují zákaz jakékoliv diskriminace. Svědectví některých zaměstnanců nicméně nasvědčují tomu, že realita může být od ideálu, kterým se Google zaštiťuje, odlišná. Do médií se nově dostalo několikastránkové interní prohlášení, v němž jedna ze zaměstnankyň obviňuje společnost z diskriminace kvůli těhotenství.

Myšlenky diverzity, inkluze, tvrdého odmítání jakýchkoliv forem diskriminace a důsledné ochrany menšin jsou v dnešní době vlastní většině nadnárodních korporací, přičemž Google bývá považován v daném přístupu za jednoho z největších průkopníků. Zkušenosti některých zaměstnanců jsou nicméně od tohoto ideálu na míle vzdáleny. Dnes většinou již bývalí pracovníci opakovaně upozornili na to, že v Googlu dochází k ostrakizaci konzervativních názorů i jejich nositelů, což se má odrážet i v nastavení vyhledávacího algoritmu, který podle analytiků z americké Northwestern University upřednostňuje obsah liberálně levicových médií. Nově vzbudila pozornost zpověď jedné ze zaměstnankyň, která společnost obviňuje z diskriminace těhotných žen.

Žena, jejíž identitu média nezveřejnila, sepsala na interním diskusním fóru pro pracovníky Googlu šestistránkové prohlášení, které si během několika dní přečetlo přes deset tisíc zaměstnanců společnosti. Popisuje v něm jednání svých nadřízených i údajně naprosto laxní přístup personalistů k těhotným ženám, včetně jí samotné.

Zaměstnankyně poukazuje na jednání své nadřízené, která se prý snažila zbavit jedné ze členek týmu s tím, že je nejspíše těhotná a tím pádem bude emočně nestabilní a bude obtížné s ní pracovat. Poté, co zaměstnankyně nahlásila jednání na personální oddělení jako diskriminační, začala se vedoucí údajně chovat nepřátelsky i k ní samotné, ač byla personalisty ubezpečována, že vzhledem k interním pravidlům toto nehrozí. „Musela jsem si vytrpět několik měsíců agresivních e-mailů, rušení projektů a odmítání mých nápadů. V osobním kontaktu mě vedoucí ignorovala a mezi kolegy rozšiřovala informace, které mohly vážně uškodit mé reputaci. Poslední kapkou bylo, když jsem se dozvěděla, že tyto defamační informace sdílela i s vrcholným managementem a dokonce řešila mé nahrazení, aniž by o tom mě samotné cokoliv řekla,“ píše zaměstnankyně. Opakované stížnosti HR oddělení prý nevedly k ničemu, pouze k doporučení vzít si neplacené volno.

Situace vyvrcholila v okamžiku, kdy sama zaměstnankyně otěhotněla. Navzdory ubezpečení jednoho z vrcholových manažerů, že o její práci v týmu je zájem, bylo prý zaměstnankyni vedoucí opakovaně naznačeno, že by měla pozici opustit. Když si vyjednala přestup do jiného týmu, bylo jí údajně novou vedoucí řečeno, že došlo zároveň k omezení jejích manažerských pravomocí a plně bude tým moci řídit až po návratu z mateřské dovolené. Zaměstnankyně uvádí, že když jí byly diagnostikovány těhotenské obtíže a bylo jí lékaři doporučeno odejít předčasně na mateřskou dovolenou, vedoucí tento postup odmítla s tím, že ona sama pracovala prakticky až do porodu. Zároveň jí prý bylo sděleno, že vůbec není jisté, že po návratu z mateřské dovolené bude zařazena opět na manažerskou pozici.

Ostatní zaměstnanci Googlu v diskusi pod otevřeným dopisem vyjadřují své kolegyni podporu a píší, že je vlastně toto chování společnosti nepřekvapuje. Serveru Motheboard, který o případu informoval, se nepodařilo tvrzení zaměstnankyně nezávisle ověřit. Google se ve svém vyjádření odkázal na interní předpisy, ve kterých je řečeno, že se společnost vždy zabývá podněty svých zaměstnanců na závadné chování kolegů a zakazuje jakoukoliv formu odplaty za tato hlášení. Sama zaměstnankyně, která mezitím porodila, rovněž odmítla situaci jakkoliv dále komentovat s tím, že vše již bylo řečeno v textu, který publikovala.