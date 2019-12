Silvestrovské rachejtle prý ničí životní prostředí víc než doprava. Ekologové je chtějí zakázat | info.cz

Na Silvestra vyletí v Německu do vzduchu tolik polétavého prachu, kolik vyprodukuje veškerá automobilová doprava v zemi za dva měsíce. Tvrdí to alespoň některé organizace na ochranu životního prostředí. Podle nich by se proto měla silvestrovská „kanonáda“ zakázat nejen z bezpečnostních, ale také ekologických a zdravotních důvodů.