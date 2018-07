Šíření ruského vlivu v USA: Kreml teď nevsází na hackery, ale propracovanou síť agentů, varují Estonci

Hackerské útoky, šíření falešných zpráv nebo zneužívání reklamy na sociálních sítích tak, aby byli voliči co nejvíc ovlivněni ve prospěch Donalda Trumpa. Ruskem řízení hackeři a trollové využívali před prezidentskými volbami v USA v roce 2016 nejrůznější nástroje, které měly mít co největší vliv na volební výsledek – tak se to jeví alespoň ve světle dosavadních poznatků vyšetřovatelů. V posledních měsících si však zpravodajské a bezpečnostní složky ve Spojených státech pochvalují nebývalý klid. Ruské kybernetické útoky a zneužívání sociálních sítí jsou v současnosti jakoby na ústupu. Estonští zpravodajci však varují, že namísto hackerů a trollů Rusko nyní využívá jiné metody, jak ovlivňovat dění na Západě.

Zatímco někteří pracovníci amerických zpravodajských služeb připisují uklidnění situace kvalitnějším kybernetickým nástrojům a větší připravenosti na případné hackerské útoky, tajné služby některých dalších zemí varují, že namísto online útoků teď Rusko klade důraz hlavně na využívání svých agentů v zahraničí. Podle serveru Voice of America před nebezpečným trendem varoval šéf estonských zpravodajců.

„Rozkryli jsme síť politiků, novinářů, diplomatů a obchodníků, kteří jsou ve skutečnosti ruští agenti, kteří mají dělat to, co jim Kreml řekne,“ uvedl na každoročním Aspenském bezpečnostním fóru minulý pátek ředitel estonských zpravodajských služeb Mikk Marran. „Jasně vidíme, že tito lidé tlačí pro-ruskou agendu,“ dodal také šéf tajných služeb v Estonsku.

Cílem je podle Marrana především to, aby bylo Rusko ve světě „opět respektovanou zemí“ a zlomilo období izolace poté, co Moskva navzdory mezinárodnímu právu obsadila ukrajinský Krym a zapojila se vehementně do syrské války. „Myslím, že kvůli tomu využijí jakoukoliv příležitost,“ řekl na bezpečnostní poradě v Aspenu Marran podle serveru Daily Beast.

Marranovo varování přichází v době, kdy americký prezident po setkání s ruským prezident Vladimirem Putinem práci vlastních zpravodajců zpochybnil, když řekl, že se „ruský stát nikdy nevměšoval a nehodlá vměšovat do amerických vnitřních záležitostí včetně volebního procesu“. Přestože se svá slova o ruském (ne)vměšování později snažil vysvětlit údajným přeřeknutím, dodnes je Trump kvůli prohlášení terčem silné kritiky, kterou schytává i z řad Republikánů.

Proti prezidentovým slovům se ostře ohradily i americké tajné služby, které na svých zjištěních o ruském ovlivňování voleb trvají. Podle americké rozvědky Kreml před volbami spustil masivní hackerskou a dezinformační kampaň s cílem volby ovlivnit. Americký deník The New York Times navíc minulý týden s odkazem na CIA napsal, že vměšování do voleb měl osobně nařídit prezident Vladimir Putin.

Počátkem července bylo v souvislosti s vyšetřováním údajného ruského zasahování do amerických voleb ve Spojených státech obviněno 12 příslušníků ruské vojenské rozvědky GRU, kteří měli být zapojeni do útoku na počítače Demokratické strany a těsně před volbami pak měli ukradené e-maily zveřejnit na internetu.

Změna taktiky?

Přestože se ruskému vměšování věnuje ve Spojených státech mnoho pozornosti, Moskva se podle estonských služeb od dalšího ovlivňování odradit nenechává. Své úsilí prý nyní věnuje především tajným agentům, kteří mají za úkol ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch Ruska.

„Politici, kteří byli před několika lety na okraji lokální politiky, dnes sedí v parlamentech nebo vládách,“ tvrdí Marran s tím, že tito lidé od Ruska získávají rozsáhlou podporu, ať už finanční, mediální nebo politickou. Konkrétní jména osob, které mají být pod vlivem Kremlu, ale zveřejnit odmítl.

Jak píše Voice of America, na přítomnost ruských „agentů-ovlivňovačů“ Estonsko upozorňovalo státy západní Evropy už v minulosti, tentokrát však varování směřuje právě do Spojených států, které navíc na podzim čekají volby do Kongresu. Voliči zaplaví volební místnosti za necelé čtyři měsíce a právě otázka ruského vměšování a vstřícná gesta Trumpa směrem k Putinovi jsou už dnes hlavním tématem diskusí.