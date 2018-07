Sjednocování rodin migrantů se v USA táhne, stovky dětí jsou pořád bez rodičů

Vláda měla z rozhodnutí soudu v kalifornském San Diegu všechny rodiny spojit do čtvrteční půlnoci, což se nepodařilo. Soudce Dana Sabraw ale podle agentury AP hodlá vzhledem k náročnosti celé operace projevit shovívavost.

Rodičům bylo zatím odevzdáno 1442 pětiletých a starších dětí, internovaných v zařízeních imigrační služby. Dalších 378 se k rodičům dostalo jinde, případně je převzali pečovatelé, většinou rodinní příslušníci. Společně se vracejí do středoamerických států, většinou do Guatemaly, Salvadoru nebo Hondurasu.

O děti v internaci se staraly americké dobročinné spolky, které jim poskytovaly stravu, ošacení či dokonce tkaničky do bot, které jsou osobám v internaci odebírány. Pomoc rozděleným rodinám poskytovaly nadace financované zakladatelem Microsoftu Billem Gatesem, šéfem Facebooku Markem Zuckerbergem a dalšími.

Soudce Sabraw v červnu vládě nařídil, aby rozdělování rodin zastavila a vrátila děti rodičům – děti mladší pěti let do dvou týdnů a starší pěti let do měsíce.