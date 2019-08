Skandál se prohlubuje. Kauza někdejší dvojky rakouské vlády může ovlivnit podnikání Sazky v zahraničí | info.cz

Vyplývá to alespoň z poznatků, které na základě citací z policejních dokumentů zveřejnil deník Der Standard. Protikorupční policie podle nich podezírá bývalého rakouského vicepremiéra Stracheho, bývalého předsedu poslanců FPÖ Gudenuse a některé další politiky, že se dohodli na vzájemně výhodném obchodu s loterijní firmou Novomatic rakouského miliardáře Johanna Grafa. Novomatic měl jako menšinový akcionář polostátní společnosti Casinos Austria pomoci dosadit do vedení této firmy s třetinovým podílem státu vídeňského politika za Svobodné Petera Sidla. A výměnou za tuto službu pak měli politici slíbit Novomatiku například to, že prosadí obnovení povolení k provozu herních automatů ve Vídni, dříve provozovaných právě Novomatikem.

„Především měl ale Novomatic dostat licenci k provozování internetových sázek, na které má nyní v Rakousku monopol pouze dceřinná firma Casinos Austria Lotterien,“ napsal Der Standard. To by znamenalo, že někteří vysoce postavení rakouští politici zcela nepřípustným způsobem připravovali ve prospěch Novomaticu poškození ostatních akcionářů Casinos Austria, včetně toho největšího, tedy české Sazky. Ta vlastní v rakouské polostátní společnosti 38 % akcií, další zhruba třetinu vlastní stát a 17 % Novomatic.

Pokud by se podezření potvrdilo, mohlo by si vedení Sazky zcela otevřeně stěžovat na to, že zástupci rakouského státu mařili (či se chystali mařit) její investice. Následovaly by arbitráže a soudy. „Ano, o těchto spekulacích víme, ale máme je pouze z médií. Nemůžeme se k nim vyjadřovat do doby než bude vyšetřování uzavřeno,“ řekl INFO.CZ mluvčí Sazka Group Radek Němeček.

Sazka se například už loni obrátila na arbitrážní soud kvůli sporu s Novomatikem o to, jakým způsobem mají být voleni členové dozorčí rady Casinos Austria. A v minulosti vedla se svým rakouským konkurentem i další spory.

O tom, že špičky rakouské FPÖ zřejmě udržovaly s Novomatikem velice nadstandardní a vzájemně výhodné vztahy, nesvědčí jen současné policejní razie a domovní prohlídky u Stracheho, Gudenuse i šéfa Novomatiku Haralda Neumanna. I v jiném skandálu, ve kterém figuruje bývalý rakouský vicepremiér, se objevuje tato společnost. Strache letos v květnu odstoupil ze všech vládních a stranických funkcí po zveřejnění tajně natočené nahrávky, na které falešné neteři ruského oligarchy slibuje v roce 2017 za peníze do stranické pokladny přístup ke státním zakázkám v Rakousku. Přitom ale na nahrávce mluví i o a loteriích.

„Uděláme zákon, v němž povolíme kasina,“ uvedl podle Süddeutsche Zeitung Strache. Monopol částečně státní firmy Casinos Austria na provoz všech kasin v Rakousku by podle něj měl být zrušen. Zároveň měl prohlásit, že „Novomatik platí všechno“. Koho přesně tím měl na mysli, je předmětem vyšetřování policie.

Strache, Gudenus i šéf Novomatiku každopádně všechna obvinění odmítají. Policie obvinila z korupce a úplatkářství šest osob a jednu společnost. „Je to jen další politický útok na mou osobu,“ okomentoval obvinění Strache.