Skandál Sea Dragon. Číňané americkému námořnictvu ukradli “paprsek smrti”

614 gigabytů dat, každý plný vysoce citlivých dat týkajících se supertajných technologických údajů amerického válečného námořnictva. To je výsledek posledního popsaného útoku čínských hackerů na datová úložiště firem pracujících pro americké ozbrojené síly. Pokud je zpráva o krádeži dat pravdivá, US Navy přišlo o možnost udělat ze svých ponorek plovoucí podvodní serverovny schopné likvidovat elektronické systémy nepřítele.

Terčem hackerského útoku byla podle deníku Washington Post společnost spolupracující se střediskem pro podmořský boj amerického námořnictva (NUWC), které sídlí v Newportu ve státě Rhode Island.

Přestože se data nacházela na neutajené síti dodavatelské firmy, jednalo se o vysoce citlivé informace vzhledem k povaze vyvíjené technologie a jejímu spojení s americkou armádou. Hackerům se podařilo ukrást 614 gigabytů dat vztahujících se k málo známému projektu pod názvem Sea Dragon či údaje, které se týkaly kódovacích systémů.

Zprávy o hackerském útoku zmiňují projekt Sea Dragon , málo se ovšem ví o tom, čeho se tento projekt vlastně týká. Kusé zprávy o něm pocházejí zejména z let 2012 a 2013. To byla doba, kdy si americké námořnictvo naplno uvědomilo, že prostá palebná převaha k zajištění strategické nadvlády a taktické výhody nestačí. Zkušenosti z asymetrických bojových konfliktů ukázaly, že je zapotřebí vybavit válečné lodě systémy elektronického boje, které dokáží nejen oslepit senzory nepřítele, ale rovnu je proměnit v jakýsi paprsek smrti.

Projekt Sea Dragon měl být do provozu na amerických jaderných ponorkách zařazen kolem rku 2020. Předpokládá se , že má jít o elektronickou zbraň, která dokáže zjednodušeně řečeno hacknout systémy nepřítele a přeprogramovat je tak, že ohrozí vlastního majitele. US Navy zřejmě předpokládá, že by systém měl být například schopen přivést k explozi rakety či torpéda na nepřátelské ponorce. To je samozřejmě něco, co by Spojeným státům dalo obrovskou technologickou převahu.

US Navy uvádí, že se do čínských rukou dostala pouze data, která nebyla vedena v tajném režimu. Stopy vedou do personálního úřadu US Navy. To znamená, že se Číňanům do rukou nedostaly přímé technické specifikace celého projektu, mohou ale na základě informací o lidech, kteří na něm pracují, poměrně přesně určit, jaké jsou hlavní specifikace.

Podle Washington Postu se do rukou čínských hackerů dostaly knihovny kódů, které má projekt Sea Dragon používat. Pokud by tomu tak bylo, Čína coby v současnosti nejvýznamnější americký vojenský soupeř, by měla k dispozici množství indicií, podle kterých by svoje loďstvo mohla připravit na obranu proti pokročilým systémům jako je Sea Dragon.

Samotné krádeže technologií nejsou ve vojenském prostředí ničím novým. Znepokojující je intenzita vojenské špionáže v posledních letech. Autoři William Hannas, James Mulvenon a Anna Pugliusová v knize China Industrial Espionage tvrdí, že Čína zcela oficiálně podporuje “reverzní inženýrství,” což v praxi není nic jiného, než kradení patentů. Týmy, které se “reverznímu inženýrství” věnují, začaly v Číně pracovat v roce 2001 a „politicky ustaveny“ byly v prosinci 2007 Národním implementačním plánem pro povýšení přesunu technologií. V Číně funguje takových center v současnosti oficiálně 202, skutečný počet může být vyšší. Jen ve Spojených státech současně funguje zhruba tři tisíce firem napojených na čínskou komunistickou stranu nebo na ozbrojené síly. jejich cíl je jediný: investovat do technologií pro americký trh a poté podrobnosti o jednotlivých projektech předávat právě do programu reverzního inženýrství.