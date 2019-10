Skončí i druhý Macronův pokus blamáží? Kandidáta na eurokomisaře za Francii ohrožuje střet zájmů | info.cz

S kandidaturou Sylvie Goulardové francouzský prezident neuspěl, nyní ho při obsazování klíčového postu v Evropské komisi čeká druhé kolo. Tentokrát vsadil na Thierryho Bretona, muže z byznysu s politickou minulostí. I on by ale mohl narazit na odpor části europoslanců kvůli střetu zájmů.

Fakt, že Francouzka Sylvie Goulardová neprošla grilováním v Evropském parlamentu, si různí lidé vykládají po svém. Zatímco europoslanci, kteří pro ni ruku nezvedli, argumentují jejími aférami a nepřesvědčivým vystoupením ve sněmu, obhájci Goulardové v tom vidí zejména pomstu evropských lidovců prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Politolog Christian Lequesne se například zmiňuje o návodné sms zprávě, kterou Evropská lidová strana zaslala před hlasováním svým zástupcům.

Macronovu druhému pokusu proto předcházelo velké očekávání: bude francouzský prezident opět riskovat neúspěch, nebo zvolí prověřeného a pro všechny přijatelného kandidáta, jakým by byl například současný brexitový vyjednavač Michel Barnier?

Zachránce France Telecom

Elysejský palác nakonec vsadil na bývalého ministra hospodářství Thierryho Bretona, osobního přítele zesnulého prezidenta Jacquesa Chiraka. „Thierry Breton má solidní znalosti v oblastech zahrnutých v tomto portfoliu, zvláště v průmyslu a digitalizaci, protože byl v letech 2005 až 2007 ministrem hospodářství s dozorem nad průmyslem. Byl také šéfem velkých průmyslových skupin v sektoru obrany a těší se reputaci akčního muže,“ citoval deník Le Monde prezidentovo vysvětlení.

Bretonovým výběrem sáhl už podruhé Macron po kandidátovi z řad francouzské pravice – stejně se zachoval i při volbě Christine Lagardeové do čela Evropské centrální banky.

Breton, který v poslední době vedl IT firmu Atos, získal ostruhy například vedením zadlužené společnosti France Telecom, jíž omezil výdaje a dovedl ji k privatizaci. I Atos nebyl v době jeho příchodu v nejlepší kondici – 64letý Breton však dokázal dvojnásobně zvýšit obrat a čistý zisk firmy navýšil o 23 milionů eur.

Milovník fyziky je znám svým asketickým životem – spát chodí v 10 večer, vstává už o půl páté ráno. Jako vysoký manažer je zvyklý trávit spoustu času v letadlech mezi New Yorkem a Paříží.

Kromě byznysu se Breton věnoval i politice – koncem osmdesátých let se seznámil s Chirakem, v jehož vládě v novém tisíciletí působil. V prezidentských volbách v roce 2017 stál za Alainem Juppém, který však neuspěl v primárkách a později podpořil Macrona. S nynějším prezidentem je Breton podle televize BFM také „kompatibilní“. Stejně jako on je přesvědčeným stoupencem evropské integrace.

Bretonovou výhodou je i fakt, že se dobře zná s budoucí šéfkou Komise Ursulou von der Leyenovou. Potkali se v době, kdy byla von der Leyenová ministryní obrany a spolupracovali při vzniku evropského obranného fondu.

Bude to mít těžké

Někteří francouzští europoslanci ale už dali najevo, že ani druhý Macronův kandidát by nemusel tzv. grilováním projít. Pro zástupce zelených Yannicka Jadota to „bude znovu těžké“. Jadot to vysvětluje možným Bretonovým střetem zájmů: firma Atos, jíž šéfuje, je velkým příjemcem evropských dotací do digitalizace. Z čela společnosti plánuje Breton odstoupit na konci měsíce.

Právě tuto oblast by měl mít budoucí „superkomisař“ spolu s obranou a vnitřním trhem na starosti. Podobně skepticky reagovala na Twitteru i Manon Aubryová, europoslankyně krajně levicového hnutí Nepoddajná Francie, nebo suverenista Nicolas Dupont-Aignan.

Někteří europoslanci pak vidí problém i v samotném portfoliu, které se jim zdá příliš obsáhlé: „To nemůže jeden člověk zvládnout! Chceme komisaře, kteří znají své oblasti opravdu do hloubky. Když jich je ale moc, není to možné,“ řekla rádiu RFI německá socialistická europoslankyně Évelyne Gebhardtová. Kromě toho se prý některým poslancům nelíbí, že Macron tentokrát zvolil muže, i když se spolu s von der Leyenovou shodovali, že v jejím novém týmu by měla mít obě pohlaví rovnocenný prostor.

Situace, v níž by už druhý francouzský kandidát hlasováním v europarlamentu neprošel, je jen těžko představitelná, šlo by o naprosté fiasko Macronovy evropské politiky. Už po vyřazení Sylvie Goulardové mluvila francouzská ministryně pro evropské záležitosti Amélie Monchalinová o evropské „institucionální krizi“. Je tedy jasné, že pro schválení Bretona udělá Paříž vše.