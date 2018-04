Skončí v Irsku po 35 letech zákaz potratů? Na Iry v zahraničí apeluje před referendem videokampaň

Účastníci referenda budou v květnu tázáni na to, zda si přejí zrušení článku, známého jako „osmý dodatek“. Na jeho základě má od roku 1983 v Irsku nenarozený lidský plod stejné právo na život jako těhotná žena.

Dvouminutové video kampaně bylo natočeno v šesti zemích a jeho cílem je přimět přibližně 40 tisíc irských občanů, žijících za hranicemi země, aby využili svého práva hlasovat. Přestože odhadovaný počet Irů v zahraničí tvoří zhruba tři čtvrtě milionu lidí, právo hlasovat má v Irsku pouze ten, kdo strávil v zahraničí méně než 18 měsíců a jeho záměrem je vrátit se zpět do země. Zájemci o referendum se navíc musí včas zaregistrovat a odevzdat svůj hlas osobně.

Claire McGowran, která je členkou kampaně, upozorňuje, že referendum o potratech může být vítězstvím i prohrou v závislosti na jediném hlase. „Na každém výletu domů teď záleží, pakliže jste tedy oprávněný volit, prosíme, přijeďte do Irska,“ vyzvala McGowran.

Pokud by došlo ke změně zákona, počítala by nová legislativa s neomezeným právem podstoupit umělé přerušení těhotenství do 12 týdne gravidity. Od roku 1983 se s cílem ukončit rané těhotenství vydalo do Velké Británie odhadem na 170 tisíc irských žen. Až 2000 žen ročně si pak přes internet nelegálně pořizuje tzv. potratovou pilulku.

Podle nedávného průzkumu veřejného mínění si v tuto chvíli zrušení zákona přeje plných 47% hlasujících, zatímco pro jeho zachování se vyslovilo jen 28% dotázaných. Pětina lidí zůstává podle průzkumu nerozhodnutá. Změnu zákona si nejvíce přejí mladší ročníky, obyvatelé měst, ženy a osoby s vyššími příjmy.

Až dosud bylo umělé přerušení těhotenství v Irsku povolené výhradně v případě souběžného ohrožení matky na životě. Výjimka se nevztahovala ani na případy otěhotnění při znásilnění či na těhotenství se závažně poškozeným plodem. Nejvyšší možná trestní sazba za nelegální podstoupení potratu činí v Irsku 14 let.