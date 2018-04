Skripalovi nejspíš dostanou novou identitu, píše britský tisk. Londýn jim chce nabídnout život v USA

Británie zvažuje, že nabídne bývalému ruskému dvojímu agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři Juliji novou identitu a život ve Spojených státech. Chce je tak ochránit před dalšími útoky. Informoval o tom dnes list The Sunday Times. Skripal a jeho dcera byli počátkem března vystaveni silnému jedu v jihoanglickém Salisbury.

Podle zmíněného listu britská tajná služba MI6 jednala se svými protějšky z americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) o přesídlení obětí útoku v Salisbury. „Budou jim nabídnuty nové identity,“ uvedl neidentifikovaný zdroj.

Podle britských vyšetřovatelů byli Skripalovi vystaveni vojenské bojové látce novičok. Tento týden se objevila zpráva, že Julija je již při vědomí, a v pátek pak informace, že Skripal už není v kritickém stavu.

Británie z otravy jednoznačně viní Rusko, které však vinu popírá. Incident vyvolal diplomatickou krizi, mnoho spojenců Británie, včetně Česka, stáhlo z Ruska část svého diplomatického sboru. Moskva reagovala recipročními kroky.

Podle zdrojů listu The Sunday Times se bude Británie snažit zajistit bezpečnost Skripalových tím, že je přesídlí do některé z úzce spolupracujících zemí aliance Five Eyes, která kromě Británie zahrnuje USA, Kanadu, Austrálii a Nový Zéland.

„Zřejmou volbou k přesídlení je Amerika, protože tam je méně pravděpodobné, že budou zabiti, a je snazší je tam s novou identitou ochránit,“ citoval list zdroj z britských tajných služeb obeznámený s probíhajícími jednáními.