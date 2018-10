Skrývá se za zdmi poprava? Kritik saúdského prince záhadně zmizel na konzulátu v Turecku

Podle tureckých médií byl Džamál Chášakdží na konzulátu v Istanbulu zavražděn. List Daily Sabbah dokonce s odvoláním na dva zdroje napsal, že prominentního novináře publikujícího pravidelně v americkém tisku nejprve mučili, později jeho tělo rozřezali a odvezli z konzulátu. Vše prý bylo nafilmováno a snímek dopraven do Saúdské Arábie, aby bylo jasné, že příslušní státní zaměstnanci vykonali svoji práci dobře.

K podobným závěrům se kloní i turecká policie. Také podle ní Chášakdžího na konzulátu zabili a jeho tělo odvezli ze země. Tomuto scénáři napovídá rovněž skutečnost, že týž den měla do země dorazit také skupina patnácti Saúdských Arabů včetně „úředních osob“, která se ještě večer vrátila do Saúdské Arábie.

Turecké úřady uvedly, že podle záběrů bezpečnostních kamer z okolí konzulátu Chášakdží v úterý vešel do budovy konzulátu, ale už nevyšel ven. Novinář šel na konzulát kvůli tomu, že se chtěl rozvést a to nešlo bez příslušných papírů. Jeho snoubenku, Hatice Cengizovou, odmítli úředníci na konzulát vpustit s tím, že má turecké a nikoliv saúdské občanství. Byla to právě ona, kdo zalarmoval turecké úřady, když se Chášakdží dlouho nevracel.

Chášakdžího případ ukazuje, jak vypadá snaha korunního prince Muhammada bin Salmána vytvořit ze Saúdské Arábie liberální zemi. Bin Salmán fakticky zemi vládne, i když formálně je vládcem jeho otec, král Salmán. Bin Salmán chce v zemi zavést liberální islám místo prosazování fundamentalistické a radikální wahhábitské odnože muslimské víry, povolil ženám řídit a snaží se zliberalizovat saúdské hospodářství.

Postoj korunního prince odpovídá názorům, které zastával i Chášakdží. Saúdský novinář byl kritikem radikálního náboženského establišmentu v zemi a dvakrát, v roce 2003 a v roce 2010, kvůli tomu přišel o práci. Přátelil se s liberálními členy saúdské vládnoucí rodiny, například s Turkím bin Faisalem, který jako jeden z mála prominentních Saúdů přiznal nepřímou odpovědnost Saúdské Arábie za útoky Al-Káidy 11. září 2001 (ačkoliv měl v mládí velmi dobré vztahy s Usámou bin Ládinem).

Jenže v roce 2017 Chášakdží zpochybnil, že zvolení amerického prezidenta Donalda Trumpa je dobré pro Saúdskou Arábii. A od té doby byl režimu trnem v oku. O Trumpovi se totiž předtím pochvalně vyjádřil korunní princ bin Salmán, Chášakdžího postoj tak mohl být chápán jako princova kritika. Loni pak Chášakdží odešel ze Saúdské Arábie do USA. Jeho přátelé postupně pozatýkali a on měl strach, aby neskončil stejně. V amerických novinách pak kritizoval Saúdskou Arábii a hlavně bin Salmána za válku v Jemenu, impulsivní a autokratické chování a zatýkání reformistů a demokratů.

Saúdská vládnoucí rodina ale kritiku neodpouští. Saúdští představitelé sice popírají, že by Chášakdží zmizel na jejich konzulátu, odkud prý normálně odešel, ale „mizení“ kritiků saúdské vládnoucí rodiny není nic nového. Nevyhýbá se ani „neposlušným“ členům rodiny. Od sedmdesátých let zmizelo či bylo za podezřelých okolností, zřejmě násilím, dopraveno do Saúdské Arábie několik saúdských princů a princezen. O zmizelé disidenty, tedy pokud nepublikovali v amerických médiích jako Džamál Chášakdží, se téměř nikdo nezajímal.