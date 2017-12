Sloužili v CIA. Pak ve službách petrodolarů pomohli založit její kopii na Blízkém východě

Balancují na ostří zákonů, vlastenectví i vlastní morálky. Bývalí zpravodajci Ústřední zpravodajské služby (CIA), nyní instruktoři soukromé kontraktorské společnosti CAGN, strávili posledních několik let ve Spojených arabských emirátech (UAE). „Náš cíl byl vytvořit jim tam jejich vlastní CIA,“ říká nyní pod podmínkou anonymity jeden ze zpravodajských instruktorů CAGN, kterého oslovil server Foreign Policy.

Okolí Emirátů je nehostinné. Obklopuje je poušť, mnohem nebezpečnější je ale nestabilita a nepřátelství okolních států. „Vskutku, nevybrali si dobré sousedství,“ souhlasí anonymní instruktor CAGN. Jemen lidé z UAE vnímají jako "padlý stát" a podhoubí Al-Káidy, nejistoty bezpečnostní situace v Somálsku a Ománu se obávají. A příkopy konfliktu s Íránem, jedním z blízkovýchodních aspirantů na hegemona, jsou natolik hluboké, že se je nepodaří překonat snad nikdy. Prozatím UAE ve zpravodajství spoléhají primárně na spojence, hlavně na Spojené státy. „Jenže se bojí, že je Západ může kdykoliv opustit. Věří, že se musejí o sebe postarat sami,“ dodává zdroj Foreign Policy.

Prostředky na to mají. Spojené emiráty jsou jedním z nejbohatších států světa; černé zlato tam tryská ze země. A nyní jeho část míří do kapes soukromých bezpečnostních agentur, takových, jako je CAGN. „Peníze byly fantastické," přiznává zdroj Foreign Policy. „Plat tisíc dolarů za den a mohli jsme si vybrat, zda chceme bydlet v pětihvězdičkovém hotelu nebo ve vile na pláži,“ dodává vojenský instruktor .

Člověkem číslo jedna byl pro Spojené arabské emiráty veterán ze CIA Larry Sanchez a právě jeho firma CAGN, která byla plná vysloužilců jak z Ústřední zpravodajské služby, tak i z dalších amerických zpravodajských a bezpečnostních agentur. Sanchéz si dokázal po 11. září udělat kontakty na vládnoucí šejky - ještě ve chvíli, kdy pracoval pro Američany.

„Lidé z emirátů o světě bezpečnostního zpravodajství nevěděli naprosto nic,“ popisuje zelenou louku jeden ze zdrojů z CAGN. „Sanchez za nimi přišel a řekl jim: Podívejte, já nejsem jeden z těch Američanů, kteří sem přijdou a zase odejdou. Já zde jsem pro vás. Zavoláte mi ve 3 hodiny ráno a já tu pro vás budu.“ Tím si Araby získal.

Sanchez a jeho agentura začal UAE poskytovat zprvu zpravodajský mentoring. Spolupráce však rychle nabrala na obrátkách mnohem rychleji, než kterákoliv ze stran čekala. Emiráty začaly na Sanchezových službách rychle záviset a z mentoringu se staly regulérní kurzy, které měly položit základy metodiku výcviku a vychovat první zpravodajské agenty.

V poskytovaných kurzech nechyběl vojenský výcvik – krizové řízení či střelba. Těžiště kurzů ale spočívalo pochopitelně ve zpravodajské činnosti. První kandidáty učili teorii i její reálné aplikace – jak si vytvořit krycí identitu, jak pracovat ve sledovacím týmu nebo jak si zajistit spolehlivé zdroje.

Problém přišel ve chvíli, kdy se Sanchez začal zamýšlet nad tím, zda jsou jeho aktivity zcela legální. Podle amerického práva totiž Američané potřebují povolení na "export" vojenského a zpravodajského poradenství v zahraničí. Sanchez licenci sice měl, obával se ale, že výrazně překročil její parametry.

Jeho kurzy totiž byly jako vystřižené z učebnice v CIA a aplikované je na výchovu zpravodajců cizího státu. „Učili jsme úplně to samé, co tloukla do hlavy kandidátům CIA na své farmě,“ tvrdí zdroj.

Sanchezova společnost CAGN se brzy dostala pod dohled některých amerických agentur, mimo jiné CIA či ministerstva zahraničí. Jejich úředníci nicméně podle všeho žádné pochybení nenalezli a celý problém se tak přesouvá pouze do čistě morální roviny. Zatímco spolupráce mezi zpravodajskými agenturami probíhá snad od nepaměti, využití soukromých společností k tomu, aby na zelené louce vybudovali agenturu pomocí know-how, které se jim doma dostalo, je relativně nový fenomén.

A to tím spíše, že podle některých informací by měly soukromé kontraktorské agentury vybudovat podobnou soukromou bezpečnostní agenturu i v Saudské Arábii, jak popisuje Foreign Policy.