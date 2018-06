Slováci koupí stíhačky za 26 miliard. Chtějí americké F-16, ne gripeny, píše deník

Slovenské ministerstvo obrany upřednostňuje při plánovaném nákupu stíhaček pro armádu americké stroje F-16 před švédskými letouny JAS 39 Gripen. Napsal to dnes slovenský list Sme. Ministerstvo zmiňované informace nekomentovalo, o zakázce za více než miliardu eur (25,8 miliardy korun) rozhodne vláda.

Nejmodernější verze letounů F-16, kterou Spojené státy nabídly Slovensku, je podle analytiků výkonnější a dražší než gripeny. Americké stroje by Slovensko dostalo později než švédské bitevníky. To by znamenalo, že země bude déle závislá na dosluhujících stíhačkách MiG-29 sovětské výroby.

Slovensko již v roce 2015 začalo vyjednávat se Švédskem o pronájmu gripenů, které používá i česká armáda. Vyjednávání později začala znovu a mezitím země dostala nabídku na dodávku amerických stíhaček.

V souvislosti s tendrem na stíhačky se slovenský ministr obrany Peter Gajdoš dostal do křížku se společností Saab, která gripeny vyrábí. Saab dříve informoval, že nabízí Slovensku také vytvoření centra podpory pro gripeny, ve kterém by našlo práci 500 lidí. Gajdoš tvrdil, že Bratislava při zmiňované zakázce vyjednává pouze s vládami partnerských států a že logistické centrum nebylo zahrnuto do oficiální švédské nabídky.

Nákup nových stíhaček je součástí rozsáhlé modernizace slovenské armády, která se dlouhodobě potýká se zastaralou technikou. Bratislava již nakoupila víceúčelové vrtulníky a dopravní letadla, chystá také obstarání například bojových obrněných vozidel.