Slovenské volby vyhrál populista Matovič, strana Čaputové neuspěla | info.cz

Sme rodina získala podle dat zveřejných Statistickým úřadem přes osm procent, SaS přes šest procent a strana Za lidi bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky necelých šest procent hlasů. Koalice PS/ Spolu má necelých sedm procent hlasů, do Národní rady se tak nedostane. Volební účast přesáhla 65 procent oprávněných voličů.

Matovič tak bude téměř jistě sestavovat vládu. OLaNO je teprve třetí stranou, které se v historii samostatného Slovenska podařilo vyhrát parlamentní volby. Před ním to byl jen SMER a HZDS Vladimira Mečiara. Právě Matovič získal i nejvíce hlasů, následují Peter Pellegrini a Robert Fico ze SMERu.

"Označiť to za noc veľkých prekvapení je nielen banálne, ale ešte aj hrubým podcenením. No parlamentné voľby nakoniec jednoznačne vyhral Igor Matovič a jeho hnutie OĽaNO porazilo druhý Smer. Spolu s demokratickou opozíciou by tak mal byť schopný pohodlne vyskladať väčšinu a vládnuť. A zároveň tak nahradiť systém Smeru a Roberta Fica. Lenže voľby priniesli ešte jeden príbeh: nielen víťazstvo protikorupčného populizmu, ale aj porážku liberálov," rekapituluje situaci deník SME.

S ostatními lídry demokratických opozičních stran se budeme snažit vytvořit tu nejlepší vládu, co kdy Slovensko mělo, uvedl Matovič během svého prvního vystoupení po zveřejnění exit polls. OLaNO podle něj chtěla oslovit spícího draka, dva miliony lidí, kteří ztratili víru v politiku. Slovensko se podle jeho slov probudilo. Matovič rovněž připomněl vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.

Slováci si poté podle Matoviče začali uvědomovat, kdo jim vlastně vládne. Zřejmě ale podle něj zabojovali nevoliči. Naším cílem bylo, aby přišli nevoliči a rozhodli, uvedl rovněž Matovič.

Gratuluji Igoru Matovičovi a hnutí OĽaNO k vítězství ve slovenských parlamentních volbách! Skvělá kampaň, díky které si dokázal získat obrovskou důvěru lidí 👍 Se Slovenskem máme vynikající vztahy a já se moc těším na spolupráci bilaterálně, ve V4 i v EU 🇨🇿🇸🇰 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 1, 2020

"O tom, že Smer v kampani rezignoval a zmieril sa s tým, že piate víťazstvo v parlamentných voľbách si nepripíše, svedčilo správanie predstaviteľov strany v posledných týždňoch. Vynechali viaceré predvolebné diskusie a upustili od veľkolepých mítingov v krajských mestách, cez ktoré by mohli mobilizovať aspoň časť svojich voličov," analyzuje přístup dosud vládnoucí strany deník SME.

Za pozornost stojí, že výsledky se poměrně výrazně liší od exit polls, které zveřejnily slovenské televize. A to zejména v případě volební koalice prezidentky Zuzany Čaputové PS/Spolu, která se nedostala do parlamentu a zůstala velmi těsně pod sedmiprocentní hranicí, jíž musela překonat. Své poslance naopak získala strana Za lidi bývalého prezidenta Andreje Kisky, ovšem s velmi slabým výsledkem.

Do parlamentu se pak nedostalo KDH Alojze Hliny, které bylo pro změnu považované za téměř jistého člena případné nové vládnoucí koalice. Matovič má tak mnohem složitější pozici při sestavování vlády, než ukazovaly původní exit polls.