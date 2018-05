Slovenský soud zrušil osvobozující verdikt za možnou šikanu Romů

Ponižování dětí, ke kterému podle dostupných informací došlo ještě v roce 2009, si strážníci nahráli na mobilní telefony. Okresní soud ale nahrávky coby hlavní důkaz prokuratury odmítl s odůvodněním, že nebyly pořízeny v souladu se zákonem. Krajský soud v Košicích nyní nařídil, aby při opětovném projednání případu okresní soud využil i záznam z údajného ponižování Romů. Sestříhaná nahrávka unikla do medií.

Policisté na šestici chlapců ve věku od deset do 16 let, kteří byli podezřelí z okradení a zranění starší ženy, podle obžaloby křičeli, nadávali jim a nutili je svléknout se a vzájemně se bít. Chlapci prý museli plnit i další šikanující příkazy. Desítka policistů byla za to obviněna ze zneužití pravomoci veřejného činitele, někteří z nich také z vydírání. Devíti mužům a jedné ženě hrozilo dlouholeté vězení. Soud první instance v případu poprvé vynesl osvobozující verdikt v roce 2015, který krajský soud o rok později zrušil.