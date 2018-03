Slovinsko čekají předčasné volby. Premiér položil vládu kvůli anulovaným výsledkům referenda

Slovinský prezident Borut Pahor nepověří jiného kandidáta sestavením nové vlády poté, co současný premiér Miro Cerar podal demisi. V zemi by se tak měly zhruba v druhé polovině května konat předčasné volby. Po jednání prezidenta s premiérem to dnes v prohlášení oznámila prezidentova kancelář, uvedl slovinský list Dnevnik. Ve Slovinskuse měly řádné parlamentní volby konat začátkem června.