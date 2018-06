Smutný rekord: Uprchlíků ve světě dál přibývá, je jich 69 milionů. Polovina jsou děti

Ve světě bylo loni kvůli válečným konfliktům, násilí a pronásledování na útěku 68,5 milionu lidí, což je rekordní údaj pátý rok po sobě. Asi polovina běženců jsou děti. Oznámil to dnes Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Velký podíl na vysokém počtu uprchlíků mají konflikty v Africe a také útěk statisíců barmských Rohingů do Bangladéše.

Nových uprchlíků bylo loni mezi běženci 16,2 milionu, což znamená, že denně z domovů ve světě prchá v průměru na 44.000 lidí. Ze zprávy úřadu OSN také vyplývá, že 85 procent uprchlíků se zdržuje v rozvojových zemích, a to i v těch nejchudších. Není tedy pravda to, co si někteří myslí, totiž že uprchlickou krizí jsou postiženy rozvinuté země, napsala agentura Reuters.

"Ocitli jsme se v okamžiku, kdy je třeba nucenému přesídlování čelit jiným a globálnějším způsobem, tak aby státy a společenství nezůstaly v těchto situacích osamocené," řekl vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi.

Kvůli tomu, aby unikli konfliktu nebo pronásledování, odešlo v roce 2017 z domovů 25,4 milionu lidí, což je téměř o tři miliony více než v roce 2016. O 300.000, na 3,1 milionu lidí, stoupl počet těch, kteří na konci loňského roku čekali na udělení statusu uprchlíka. Jediný z dílčích údajů, který se nezvýšil, je množství lidí, kteří sice opustili své domovy, ale zůstali ve své zemi. Je jich 40 milionů, což je méně než bylo v roce předchozím. Těchto "domácích běženců" má nejvíce Sýrie, za ní pak je Kolumbie, Kongo a Afghánistán.

Více než pětina uprchlíků jsou Palestinci a ostatní jsou především z pěti zemí: ze Sýrie, Afghánistánu, Jižního Súdánu, Barmy a Somálska.

Z pohledu absolutních čísel nejvíc uprchlíků přijalo Turecko, na jehož území je 3,5 milionu běženců, hlavně Syřanů. Z pohledu poměru k domácí populaci je uprchlíky ale nejvíce zatížen Libanon.