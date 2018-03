Snaha o snížení napětí je známkou síly Pchjongjangu, nedonutily nás k tomu sankce, zdůraznila KLDR

Severní a Jižní Korea se dohodly, že uspořádají koncem dubna vrcholnou schůzku. Jednání severokorejského vůdce Kim Čong-una a jihokorejského prezidenta Mun Če-ina se uskuteční v mírové vesnici Pchanmundžom v demilitarizovaném pásmu, které od sebe Severní a Jižní Koreu odděluje.

Jihokorejská delegace rovněž tlumočila ve Washingtonu Kimův zájem sejít se co nejdříve s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Trump pozvání ke schůzce přijal. Setkání by se mělo konat do konce května. Kim Čong-un ale zatím informaci, že je připraven se s Trumpem sejít, oficiálně nepotvrdil.

Ani dnešní zpráva oficiální severokorejské tiskové agentury KCNA summity přímo nezmiňuje. Píše nicméně o „atmosféře usmíření“ s Jihem a o „náznacích změn“ ve vztazích s USA.

Jihokorejský prezident Mun Če-in dnes naznačil, že by se mohl uskutečnit také třístranný summit KLDR, Jižní Koreje a USA. „Vrcholná schůzka Severní Koreje a Spojených států by byla sama o sobě historickou událostí... a v závislosti na pokroku by mohla vést i k třístrannému summitu KLDR, Jižní Koreje a USA,“ řekl.

Představitelé zmíněných tří zemí vedli ve Finsku rozhovory na nižší úrovni, které dnes skončily. O jejich tématu není moc známo, podle finského ministerstva zahraničí se zaměřily na „budování důvěry a snížení napětí na Korejském poloostrově“.

Donedávna mezi oběma Korejemi panovalo velké napětí kvůli severokorejským jaderným a raketovým zbrojním testům. Podle kritiků se KLDR svými vstřícnými gesty snaží dosáhnout zmírnění tlaku a mezinárodních sankcí, kterými Rada bezpečnosti OSN trestá Severní Koreu za její pokračující raketové a jaderné zbrojní programy. Kvůli sankcím Pchjongjang přišel o většinu zdrojů příjmů.