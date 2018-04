Šokované Španělsko. Kvůli verdiktu za znásilnění protestovaly desetitisíce lidí

Tisíce lidí vyšly v sobotu odpoledne již potřetí za sebou do ulic španělského města Pamplona, aby protestovaly proti čtvrtečnímu rozhodnutí oblastního soudu, který poslal na devět let do vězení pětici mužů. Odsoudil je za sexuální zneužití osmnáctileté dívky při předloňských slavnostech v Pamploně. Podle kritiků verdiktu šlo ale o jasné znásilnění, a trest měl být tedy mnohem vyšší. Podle policie se protestu v Pamploně zúčastnilo až 35.000 lidí, uvedla dnes agentura AFP.