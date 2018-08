Španělsko a Portugalsko sahají po rekordu, mohlo by tam být až 48 stupňů Celsia

Česko dnes podle meteorologů čeká další velmi teplý den s teplotami překračujícími tropických 30 stupňů Celsia. Lidé by proto měli dbát na dostatečný přísun tekutin a omezit tělesnou zátěž. Jinde po Evropě jsou teploty ale ještě vyšší. Na řadě míst Španělska dnes teploměry podle meteorologů ukážou přes 40 stupňů Celsia. Britský tisk přitom varuje turisty, že v následujících dnech by se teploty ve Španělsku a Portugalsku mohly dostat až na 48 stupňů Celsia, což je historický evropský teplotní rekord.

Aktuální varování meteorologů před velmi vysokými teplotami se týká většiny Čech s výjimkou krajů Karlovarského, Jihočeského a Vysočiny. Na Moravě platí výstraha před velmi vysokými teplotami pro Olomoucký a Jihomoravský kraj.

S vlnou veder, které v Česku v posledních dnech panují, souvisí také zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Vysoké riziko je podle meteorologů zejména v severní polovině Čech a na jižní Moravě. Lidé by proto neměli v přírodě rozdělávat oheň či odhazovat nedopalky cigaret.

Vysoký stupeň pohotovosti dnes kvůli vlně vedra platí v osmi provinciích v jihošpanělské Andalusii a v okolí metropole Madridu. Nižší stupeň pohotovosti je v dalších dvou desítkách španělských provincií.

Úřady nabádají občany, aby nevycházeli ven v hodinách, kdy je sluneční záření nejintenzivnější, aby dostatečně pili vodu a snažili se v domech a automobilech udržovat co největší chlad, napsala agentura AP.

Mezi čtvrtkem a sobotou by se teploty na některých místech Španělska a Portugalska mohly podle britského listu The Sun vyšplhat až na 48 stupňů Celsia. To je evropský teplotní rekord, který byl zaznamenán v roce 1977 v Aténách. Ve Španělsku byla dosud nejvyšší naměřená teplota 47,3 stupně a v Portugalsku 47,4 stupně Celsia.

V Portugalsku je kvůli mimořádně horkému a suchému počasí připraveno téměř 11.000 hasičů, kteří s pomocí 56 letadel mohou zasáhnout v případě lesních požárů.