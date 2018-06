Špión FBI v Trumpově týmu? Neviděl jsem jediný důkaz, říká republikánský předseda sněmovny Ryan

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan souhlasí s názorem vlivného spolustraníka Treye Gowdyho, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by Federální úřad pro vyšetřování (FBI) do tehdejšího volebního štábu nynějšího prezidenta Donalda Trumpa poslal špiona. Informovala o tom dnes agentura AP. Trump FBI obvinil z toho, že úřad z politických důvodů a kvůli pomoci jeho demokratické sokyni Hillary Clintonové nasadil do jeho kampaně informátora.