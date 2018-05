Spor o íránské jádro eskaluje. Věřit, nebo nevěřit Izraeli? Svět se rozdělil do dvou táborů

Jestli něco Blízký východ právě teď nepotřebuje, tak je to eskalace napětí a nervozity. Přesně to lze ovšem po pondělním projevu izraelského premiéra Benjamina Netanjahu očekávat. Svým vystoupením, v němž Írán obvinil z nemírového vývoje jaderné technologie, jen přilil olej do blízkovýchodního - už tak pořádně vroucího - ohně. A zatímco Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) izraelská nařčení mlčky vyvrací, Spojené státy stojí za Izraelem a Evropská unie se přiklonila k Íránu.