Spor o německé obranné výdaje. Berlín slíbil, že bude za armádu utrácet stále víc

Navzdory klesajícím daňovým příjmům kvůli zpomalující ekonomice se bude Německo držet svého plánu a bude postupně zvyšovat své výdaje na obranu. Podle agentury DPA to Berlín slíbil v dokumentu, který v úterý dostala centrála Severoatlantické aliance v Bruselu. Německá vláda počítá s navýšením investic do bundeswehru a jeho vybavení na 1,5 procenta HDP do roku 2024. Aktuální dokument předložený centrále NATO podle DPA slibuje další navyšování investic i po tomto datu.