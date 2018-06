Spory mezi zeměmi NATO byly i v minulosti, ale svůj úkol aliance vždy plnila, míní Stoltenberg

Schůzka, která je přípravou na blížící se červencový summit NATO, se koná v atmosféře nesouladu především mezi evropskými zeměmi a administrativou prezidenta USA Donalda Trumpa. Evropa chce například dál udržet jadernou dohodu s Íránem, od které se USA rozhodly odstoupit. EU i Kanada také ostře reagovaly na americké rozhodnutí uvalit cla na dovoz evropské a kanadské oceli a hliníku. Za absurdní američtí spojenci považují to, že USA krok zdůvodňují možným ohrožením své bezpečnosti.

Kroky americké administrativy by mohl se svými evropskými partnery v kuloárech dnešní a páteční schůzky probírat americký ministr obrany James Mattis. Diplomaté ale zdůrazňují, že spory okolo Trumpových kroků by přímo ministerskému jednání dominovat neměly.

„Souhlasím, že existují rozdíly, které souvisejí s otázkami jako je obchod, jaderná dohoda s Íránem nebo klimatické změny. Vidíme navíc i rozdílné pohledy uvnitř samotné Evropy ohledně jejího dalšího směřování,“ řekl dnes novinářům Stoltenberg.

Připomněl zároveň, že mezi spojeneckými zeměmi existovaly závažné rozdíly už v minulosti. Generální tajemník aliance v této souvislosti zmínil nejen takzvanou Suezskou krizi v 50. letech minulého století, ale především iráckou válku v roce 2003 vedenou Spojenými státy a jejich partnery proti názoru některých evropských zemí.

„Beru to vážně,“ řekl o nynějších rozporech mezi spojenci Stoltenberg. Z historie je však podle něj možné se poučit, že členské země se vždy dokázaly sjednotit kolem svého klíčového úkolu a zajistit si vzájemně kolektivní obranu a odstrašení.

Podle generálního tajemníka to prokáže i dnešní a páteční schůzka. Ministři obrany by na ní měli potvrdit posílení alianční velitelské struktury o asi 1200 lidí a vznik dvou nových velitelství. To v americkém Norfolku bude mít na starosti dopravu přes Atlantský oceán, to, které bude sídlit v Ulmu v Německu pak přepravu po Evropě a logistiku.

Severoatlantická aliance největšími změnami od konce studené války reaguje nejen na změněný přístup Ruska a jeho agresivní chování vůči sousedům, ale také na nestabilitu na Blízkém východě a v severní Africe.

Podporu by měla získat i nová americká iniciativa týkající se vojenské připravenosti. V jejím rámci by se měli spojenci zavázat, že k roku 2020 by měli mít spojenci k dispozici 30 mechanizovaných praporů, 30 letek a 30 bojových plavidel, které budou připraveny k nasazení do 30 dnů.