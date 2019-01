Stahování vojáků ze Sýrie bude pomalé, uvedl Trump. Couvá tak ze svých původních plánů

Trump dnes novinářům během schůze vlády v Bílém domě řekl, že nikdy nedebatovali o zmiňovaných čtyřech měsících, během kterých by se zhruba 2000 amerických vojáků mělo ze Sýrie stáhnout. Trump v posledních dnech začal podle Reuters ustupovat od myšlenky unáhleného odchodu a zdůraznil, že půjde o pomalou operaci.

„Pomalu posíláme naše vojáky zpátky domů k jejich rodinám, zatímco ve stejnou chvíli bojujeme se zbývajícími členy ISIS," napsal americký prezident v pondělí na twitteru. ISIS je starší zkratka pro Islámský stát.

S Trumpem se nedávno setkal vlivný republikánský senátor Lindsey Graham, který následně uvedl, že prezident je připraven „zpomalit" stahování amerických vojáků ze Sýrie.

„Hovořili jsme o Sýrii. Řekl mi některé věci, které jsem nevěděl a s jejichž znalostí mám lepší pocit z toho, kam v Sýrii míříme," řekl tehdy Graham. Stažení všech amerických vojáků by podle Grahama umožnilo radikálům z IS přeskupit své síly, zradilo by bojovníky kurdských milic, kteří jsou spojenci Washingtonu, a zvýšilo by schopnost Íránu ohrozit bezpečí Izraele.

V Sýrii působí asi 2000 amerických vojáků, kteří v boji proti IS podporují arabsko-kurdskou koalici SDF, jejíž hlavní součástí jsou kurdské milice YPG. Turecko ovšem YPG považuje za teroristickou organizaci napojenou na separatistickou Stranu kurdských pracujících (PKK), která působí na jeho území. Ankara pohrozila, že po stažení amerických vojáků ze severu Sýrie zahájí proti YPG ofenzivu.

Američtí velitelé, kteří plánují stahování vojáků, podle všeho do budoucna doporučují, aby členům YPG, kteří bojují s IS, bylo dovoleno ponechat si americké zbraně. Tento návrh nejspíš pobouří Turecko, kde bude tento týden jednat Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton.