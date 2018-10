Strach, mučení a sprcha po osmi měsících. Japonský novinář držený v Sýrii popsal „peklo“ v zajetí

Osvobozený japonský novinář Džumpei Jasuda strávil v zajetí islamistů v Sýrii tři roky, teď se šťastný vrací domů ke své rodině. Dobu strávenou v držení radikálů popisuje jako „peklo“, obavy z budoucnosti ho ale neopouští ani dnes – největší strach má z toho, jak se mu podaří zapojit zpět do společnosti a jak dožene, co za tři roky promeškal. Se svými pocity se krátce po svém propuštění svěřil japonské televizi NHK .

„Jsem tak šťastný, že jsem svobodný,“ řekl 44letý novinář na volné noze během letu jihotureckého města Antakya do Istanbulu. „Ale mám trochu obavy z toho, co se mnou bude, nebo co bych měl teď dělat,“ dodal pro japonskou televizi NHK s tím, že má nyní problémy mluvit japonsky.

Právě Turecko je jednou ze zemí, které se na propuštění japonského novináře podílely. Jasudu, který strávil v zajetí 40 měsíců, v roce 2015 unesli na severu Sýrie zřejmě bojovníci syrské odnože teroristické sítě Al-Káida, fronty An-Nusra. Za poslední rok se na internetu objevilo několik videí, na nichž byl pravděpodobně Jasuda jako rukojmí zachycen. Na videonahrávce z letošního července pak Jasuda prohlašoval, že je držen v drsných podmínkách, a prosil o okamžitou záchranu.

To se tři měsíce poté nakonec povedlo – dnes už je japonský novinář v bezpečí domova a podle prvních zpráv je v dobrém zdravotním stavu. Zprávy o jeho propuštění zveřejnil v úterý večer Katar, který pomáhal při jeho osvobození společně s Tureckem a dalšími zeměmi regionu, sdělil mluvčí japonské vlády Jošihide Suga.

Propuštěný novinář s médii zatím příliš mluvit nechce, v krátkém vyjádření ale popsal, co v zajetí zažíval. Podle jeho svědectví pro něj byly poslední tři roky peklo – jak fyzicky, tak psychicky. Radikálové, kteří ho v zajetí mučili, novináře drželi v malé cele, vykoupat se prý mohl jen občas – jednu dobu se prý nemohl umýt po dobu osmi měsíců.

„Den po dni jsem si říkal: Už se nemůžu vrátit domů. A tahle myšlenka ovládla můj mozek, postupem času pro mě bylo čím dál těžší mít nad sebou kontrolu,“ svěřil se japonské televizi. Jak také tvrdí, během svého zajetí byl několikrát přesunut, domnívá se ale, že většinou pobýval v provincii Idlíb na severozápadě Sýrie.

V dáli prý slýchával zvuky probíhajícího boje. „Žil jsem v nekonečném strachu, že se odtamtud nikdy nedostanu, nebo budu dokonce zabit,“ řekl také pro japonský rozhlas TBS. Naděje na osvobození ho prý s postupujícím časem opouštěla – únosci mu totiž propuštění slibovali mnohokrát, ale on v cele stále zůstával.

Jasuda začal působit jako reportér na Blízkém východě krátce po roce 2000. Společně s dalšími třemi Japonci byl poprvé zajat v roce 2004 v Iráku, brzy byl ale propuštěn, jeho osvobození totiž dojednali s únosci islámští duchovní. Do Sýrie se Jasuda naposledy vydal v červnu 2015, aby informoval o svém novinářském kolegovi Kendžim Gotoovi. Toho unesli a zabili teroristé z organizace Islámský stát.