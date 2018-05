Strach z nové epidemie smrtelné eboly: WHO se připravuje na nejhorší, do Konga pošle vakcíny

Světová zdravotnická organizace (WHO) se připravuje na nejhorší možný scénář v souvislosti s výskytem nemoci eboly v Kongu. Proti smrtelné krvácivé horečce pošle do země nové vakcíny, sdělil dnes generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Konžská vláda ve čtvrtek potvrdila první oběť eboly s tím, že testy prokázaly nákazu u dalších 11 osob.

Ghebreyesus napsal na twitteru, že se s konžským ministrem zdravotnictví dohodl, že WHO středoafrické zemi dodá co nejrychleji nové experimentální vakcíny. Na ebolu zatím neexistuje účinný lék.

Ebola se objevila v odlehlé severozápadní oblasti Konga, WHO se ale připravuje i na možnost, že se nákaza přenese do velkého města. Podle agentury Reuters to v Ženevě řekl zástupce šéfa WHO Peter Salama, jenž zodpovídá za reakce na krize. Dodal, že riziko rozšíření do sousedních zemí hodnotí zatím jako mírné.

Kongo na novou epidemii upozornilo WHO před třemi dny. Od 4. dubna eviduje kolem 32 případů podezření na nákazu. Podle Salamy již 18 lidí zemřelo.

Ebola je jednou z nejobávanějších nemocí na světě. Je vysoce nakažlivá a úmrtnost na ni dosahuje až 90 procent. Nejhorší epidemie se rozšířila od začátku prosince 2013 v západní Africe. Nemoci za více než dva roky podlehlo přes 11 300 lidí z více než 29 000 nakažených, což bylo nejvíce v historii této nákazy.