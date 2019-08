Strache poprvé promluvil o skandálu. „Hlásné troubě Kremlu“ naznačil, kdo chtěl jeho pád | info.cz

Právě tahle pikantní skutečnost vzbudila minimálně údiv i u některých Stracheho spolustraníků. I ti totiž nedokáží pochopit, proč má Strache potřebu vysvětlovat pozadí aféry nejprve v ruských a teprve poté (možná) v domácích médiích. Dokonce i místopředseda FPÖ Herbert Kickl se od vystoupení svého bývalého šéfa nepřímo distancoval. „Také jsem se o tomto vystoupení dozvěděl až z médií. Od svého odchodu ale H.C. Strache komunikuje jako privátní osoba,“ řekl Kickl na dotaz rakouského deníku Kurier.

Bývalý rakouský vicepremiér odstoupil letos v květnu z vládních i stranických funkcí po zveřejnění kompromitujícího videa, na němž při dovolené na ostrově Ibiza nabízí domnělé neteři ruského oligarchy za peníze do stranické pokladny přístup ke státním zakázkám v Rakousku. Později vyšlo najevo, že Strache a jeho stranický kolega Gudenus se stali obětí cílené provokace. K její organizaci se přihlásil vídeňský právník Ramin Mirfakhrai. Zdůvodnil to snahou o obranu demokracie. Pozadí celého případu je ale stále předmětem vyšetřování policie.

Strache v rozhovoru pro německou pobočku ruské stanice RT (dříve známá jako Russia Today) každopádně vyjádřil pochybnosti o tom, že zadavatelem tajně nahraného videa byl právník Mirfakhrai. Podle Stracheho byl jen prostředníkem. „Někdo mi před svědky řekl, že jeden známý podnikatel nabídl v roce 2015 za mou politickou hlavu milion EUR. Ten člověk má dobré kontakty s Neosem (rakouské politické hnutí, pozn.red.) a lidovci a doprovázel prezidenta na setkání s íránskými politiky. Takže je to někdo, kdo má vliv,“ řekl tajemně Strache. Identitu domnělého zadavatele kompromitujícího videa ale zatím odmítl zveřejnit.

Strache v televizním rozhovoru také obvinil bývalého rakouského kancléře za lidovou stranu (ÖVP) Christiana Kurze z toho, že ho zradil. Kurz měl údajně Strachemu slíbit, že když odstoupí z vládní funkce, bude to stačit k tomu, aby vládní koalice FPÖ a ÖVP pokračovala bez problémů dál. Později ale kancléř požadoval i odchod dalších ministrů za Svobodné. Rozkol nakonec vedl k pádu celé vlády a ustanovení přechodného kabinetu „odborníků“, kteří by měli zemi dovést do podzimních předčasných voleb.

Strache zároveň nepřímo obvinil Kurze, že se snažil a snaží z celé aféry získat maximální politický kapitál. A možná má o pozadí provokace mnohem více informací, než navenek prezentuje. „Nevěřím, že o ničem nevěděl. V časech naší vzájemné spolupráce jsem se přesvědčil, že se bez vědomí exkancléře nic neděje,“ uvedl Strache. Odmítl zároveň spekulace některých médií, že během inkriminované noci na Ibize konzumoval drogy. „Za celý svůj život jsem s nelegálními drogami neměl nic společného,“ uvedl Strache.

Nástroj ruské propagandy?

Televize RT je považována za důležitý propagandistický nástroj ruské vlády, která ho také finančně podporuje. To, že Strache vystoupil právě na tomto kanále, proto jeho odpůrci považují za další jasný důkaz spojenectví rakouských nacionalistů z FPÖ s lidmi kolem ruského prezidenta Vladimira Putina. Některá média dokonce vzhledem k návštěvám Stracheho a dalších stranických špiček v Moskvě ještě před aférou s videem spekulovala o tom, že Svobodní jsou přímo placeni z Ruska. To však Strache a jeho spolustraníci vždy odmítali. Úzké vazby mezi Svobodnými a Vladimirem Putinem ale mimo jiné potvrdila i Putinova účast na svatbě bývalé rakouské ministryně zahraničí za Svobodné Karin Kneisslové.

Ani Stracheho nejtvrdší kritici si však úplně nevědí rady s odpovědí na otázku, co vedlo bývalého rakouského vicepremiéra k tomu, aby tak velmi okatě potvrzoval svou náklonnost k ruské propagandě tím, že svůj první televizní rozhovor po aféře poskytne ruské televizi. Rakouský deník Kurier to nazval absurdním divadlem. Nabízí se však i možnost, že Strache zkouší, co voliči FPÖ ještě snesou. I když totiž v inkriminovaném videu neváhal výměnou za peníze do stranické pokladny prodat Rusům přístup ke státním zakázkám, v očích jeho voličů mu to nijak zvlášť neublížilo. Naopak. V následných evropských volbách byl díky preferenčním hlasům zvolen do Evropského parlamentu (byť se mandátu nakonec vzdal). V červencové anketě veřejného mínění, zpracované pro deník Der Standard, se navíc 69 % voličů Svobodných vyjádřilo pro jeho návrat do vysoké politiky, pouze 18 % si Stracheho už v politice nepřeje.