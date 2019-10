Strache skončil v politice. Semlely ho skandály, fanoušci za tím ale vidí spiknutí příznivců migrace | info.cz

Strache svůj odchod oznámil dnes na tiskové konferenci ve Vídni, po níž ale nepřipustil žádné otázky novinářů. Pouze oznámil, že se s okamžitou platností vzdává funkce v předsednictvu Svobodných (FPÖ) a pozastavuje i běžné členství. „Jde o plné stažení se z politiky,“ uvedl. Důvodem je podle něj snaha neštěpit FPÖ. Zároveň ale odmítl vinu za sérii skandálů, přestože jsou s jeho osobou přímo spojené, na jaře vedly k rozpadu tehdejší vlády a přispěly i neúspěchu Svobodných v nedělních předčasných volbách. Strana v nich oproti minulým volbám přišla o 10 procentních bodů.

Padesátiletý Strache je i v Česku populární mezi kritiky migrace do Evropy a odpůrci údajné muslimské expanze. Vždy se totiž ostře vyjadřoval na adresu uprchlíků i muslimů. V čele Svobodných stál od roku 2005, v roce 2017 pak FPÖ dovedl do vlády, vytvořené společně s lidovci, a stal se vicepremiérem. Letos na jaře ale německá média zveřejnila tajně pořízenou videonahrávku, na níž Strache při dovolené na ostrově Ibiza kdysi sliboval domnělé neteři ruského oligarchy přístup ke státním zakázkám výměnou za peníze do stranické pokladny. I když tato aféra vedla k pádu vlády, Strachemu bezprostředně vaz nezlomila. V následných evropských volbách získal od svých příznivců největší počet preferenčních hlasů a pokud by to neodmítl, mohl získat křeslo europoslance.

Krátce před nedělními mimořádnými volbami do rakouského parlamentu však přišel další skandál. Policie obvinila Stracheho a dva jeho spolupracovníky ze zpronevěry stranických peněz. A strana se podle interních informací rozhodovala, že svého bývalého předsedu, kterého v čele FPÖ nahradil Norbert Hofer, vyloučí. Tomu Strache zabránil tím, že z politiky odešel sám. Obvinění ze zpronevěry peněz ze stranické pokladny ale striktně odmítl. „Jde jen o dlouhodobé lži, které vyvrátím,“ řekl Strache.

Ačkoliv má bývalý rakouský vicepremiér za sebou několik skandálů, řada jeho příznivců, jak je přinejmenším vidět z ohlasu na sociálních sítích, považuje jeho odchod za výsledek spiknutí „utajených sil, které si přejí zničení Evropy a její zabrání muslimy“. A volají po tom, aby se Strache vrátil. Spekulace o tom, že se na jaře chystá zpět do politiky s nově založenou stranou, však expremiér odmítl. Jeho žena Philippa nadále zůstává členkou FPÖ a možná za ni bude i kandidovat v komunálních volbách.

Strache je populární i mezi mnoha odpůrci migrace v Česku. A to i přesto, že se zároveň vždy zasazoval o zrušení poválečných Benešových dekretů a kritizoval vyhnání Němců z Československa. A není divu. „Pradědeček našeho předsedy, diplomovaný inženýr Heinrich Strache i dědeček Günter Strache, také diplomovaný inženýr, pocházeli z Liberce. Strýc se jmenoval Hanusch, byl notářem a bydlel v Praze. Po válce byla rodina z Česka vyhnána a usadila se ve Vídni,“ napsala v minulosti autorovi tohoto článku referentka poslaneckého klubu Svobodných Karin Schmutzová.

Není přitom vyloučeno, což potvrdil i Strache, že jméno tohoto politika, připomínající slovo „strach“, má český původ. Ani opakované požadavky FPÖ a jejího předsedy na zrušení Benešových dekretů však nezabránily některým českým politikům v kontaktu se Svobodnými a dokonce i vzájemné politické podpoře. Politice Svobodných opakovaně vyjadřuje sympatie předseda české SPD Tomio Okamura a bývalý prezident Václav Klaus přijal pozvání na diskusní akci FPÖ „O masové migraci do Evropy“, kde na jedno pódiu vystoupil právě se Strachem. Současný prezident Miloš Zeman zase podpořil současného předsedu FPÖ Norberta Hofera v jeho dřívější kandidatuře na rakouského prezidenta a přijal ho na Pražském hradě.