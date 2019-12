Strache, vrať se! Bývalého rakouského vicekancléře skandály nepoložily, mnozí ho mají za spasitele | info.cz

Chtěl „prodat“ zemi Rusům, falšoval stranické účetnictví, uzavíral zákulisní obchody s loterijním byznysem a ve své sportovní tašce nosil značnou hotovost neznámého původu. To je jen malá část prohřešků, kterých se měl dopustit bývalý rakouský vicekancléř za stranu Svobodných Heinz Christian Strache. Přesto Stracheho značná část rakouské veřejnosti považuje za spasitele, který se stal obětí spiknutí nepřátel Rakouska. A volá po jeho návratu do politiky.

Příběh bývalého rakouského vicekancléře a předsedy rakouské strany Svobodných (FPÖ) kromě jiného vyvolává otázku, na kterou dnes marně hledají odpověď politologové nejen v Rakousku, ale i v mnoha jiných zemích. Jsou pro voliče opravdu ještě důležité činy konkrétních politiků? Nebo se řídí hlavně tím, zda je jim politik sympatický?

Stracheho kauza ukazuje, že ti nejskalnější fanoušci jsou dnes svým oblíbeným politikům schopni odpustit snad i vraždu. Jeden příklad za všechny. Pokračující vyšetřování kauz, spojených se Svobodnými a jejich bývalým předsedou, přináší někdy až šokující zjištění o stranickém účetnictví. Celá řada finančních operací a převodů FPÖ probíhala takzvaně v hotovosti, což je u vládní strany poněkud podivné. A ani platby stranického předsedy přitom nebyly výjimkou.

Policie zajistila u Stracheho bodyguarda fotografie kufru auta, v němž leží sportovní taška se svazky bankovek v hodnotě sto euro, svázaných gumičkami. Bodyguard letos v září u výslechu na policii podle deníku Kurier vypověděl, že se jedná o tašku, kterou našel v roce 2013 v kufru služební auta svého šéfa a jejíž obsah tehdy vyfotografoval.

Podle policejní zprávy však nebyly tašky a ruksaky plné peněz v případě Stracheho ničím neobvyklým. Bývalá asistentka stranického předsedy viděla podle svých slov z výslechu zase batoh, plný balíčků s „padesátieurovkami“, v roce 2014 jí pak dal Strache hotovost ve svázaných bankovkách, aby mu zaplatila dovolenou. „Neptala jsem se, odkud peníze pocházejí,“ uvedla asistentka do protokolu.

Tvůrci rozhlasového pořadu rakouského rozhlasu ORF „Ö1 Morgenjournal“ přitom uvedli, že podle jejich informací od vyšetřovatelů by se mohlo jednat o část hotovosti, které straně poskytli někteří ukrajinští oligarchové. A to výměnou za to, když se do parlamentu na kandidátce Svobodných v roce 2013 dostane jejich „důvěrník“ Thomas Schellenbacher. To se skutečně stalo, předtím ale museli někteří jiní uchazeči z kandidátky odstoupit a dát přednost právě Schellenbacherovi. Za tento obchod mohla údajně FPÖ získat až 10 milionů eur (260 milionů korun) v hotovosti.

Skandály nevadí

V tomto případě se ale zatím jedná pouze o spekulace a vyšetřovací verze. V jiných případech jsou ale Stracheho prohřešky mnohem čitelnější. Letos na jaře zveřejnila média tajně pořízenou nahrávku, v níž Strache při své dovolené na Ibize na základě řízené provokace slibuje domnělé neteři ruského oligarchy přístup ke státním zakázkám v Rakousku. A to výměnou za peníze do stranické a zřejmě i své pokladny. Když na základě tohoto skandálu Strache odstoupil z funkce předsedy FPÖ i vicepremiéra a tehdejší rakouská vláda se rozpadla, začalo vyšetřování, které bez nadsázky chrlí jeden odhalený skandál za druhým.

Strache si měl kromě využívání hotovosti neznámého původu nechávat proplácet luxusní dovolené a takřka všechny osobní výdaje ze stranické pokladny a udržovat velmi nadstandardní styky s některými zástupci rakouského byznysu. Policie zároveň objevila v jednom z tyrolských penzionů „zlatý poklad“, který si Svobodní pod Stracheho vedením údajně uložili v trezoru jako pojistku proti případné finanční krizi. Tvrdí, že zlato běžně nakoupili z bank.

I když se na Stracheho valí skandál za skandálem, jeho skalní příznivci za ním stále stojí. Jen tři týdny poté, co byla letos na jaře zveřejněna nahrávka z takzvané aféry Ibiza, dali voliči Strachemu nejvíc preferenčních hlasů z celé FPÖ a poslali ho do evropského parlamentu. On ale funkci odmítl.

Ačkoliv od té doby přibyla na Stracheho kontě řada dalších „vroubků“, na jeho skalní podpoře se nic nemění. FPÖ se sice v preferencích propadla, Strache je ale stále pro své příznivce „bohem“. Na stránkách Svobodných i sociálních sítích se množí výzvy k tomu, aby se bývalý předseda vrátil do politiky. Fanouškům nevadí ani to, že chtěl „prodat“ zemi Rusům. Mnozí Stracheho fanoušci věří, že byl na Ibize omámen drogami v pití.

„Aféra Ibiza byla předem připravená hra, možná tam byly i drogy. Strache je čistokrevný politik, který by takovou chybu neudělal,“ řekla listu Der Standard jedna z fanynek, která FPÖ volí už 30 let. Podle ní stojí za aférou spiknutí dalších lidí z vedení Svobodných, kteří chtěli Stracheho odstranit. „Úmyslně oklamali voliče FPÖ, vždyť dříve mluvili o soudržnosti a rodině,“ řekla novinářům sedmapadesátiletá fanynka.

S podobnými argumenty bombardují centrálu strany a média i další Stracheho příznivci. Svobodní jsou tak ve dvou ohních. Na jednu stranu by se svého bývalého předsedy, opředeného skandály i policejním obviněním, chtěli zbavit, na druhé straně se bojí, aby to stranu ještě více nepoškodilo. Do e-mailových schránek jim totiž chodí vzkazy jako „zrádci“ nebo „nenecháme Stracheho padnout“ či „stojíme za ním“.

Dokonce i mnozí funkcionáři strany pod tlakem voličské základny spekulují o tom, zda by strana neměla Stracheho oslovit s prosbou o návrat. Jinak totiž hrozí, že si vzhledem ke své popularitě založí vlastní hnutí. „Opravdu mnoho našich členů si přeje, aby se H. C. Strache vrátil alespoň do čela vídeňské FPÖ,“ řekl televiznímu kanálu oe24.TV předseda vídeňských Svobodných Karl Baron.

Bývalý rakouský vicepremiér proslul svým odmítavým postojem vůči migrantům, údajné islámské rozpínavosti i zneužívání sociálních dávek v Rakousku. Zároveň ale byl a je i tvrdým kritikem poválečných Benešových dekretů a žádal opakovaně jejich zrušení. Část Stracheho rodiny pochází ze Sudet, konkrétně z Liberce, a byla z republiky po válce odsunuta do Rakouska.