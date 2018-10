Středomoří hrozí zkáza. Etna se potápí do moře, může způsobit tsunami

Největší aktivní vulkán v Evropě, Etna, se pomalu ponořuje do moře. Pokud dojde k jeho náhlému kolapsu, způsobí tsunami, která zdevastuje celé Středomoří. Zjistili to vědci z Helmholtzova centra pro výzkum oceánu v Kielu, kteří pomocí zvukových vln zkoumali podloží Etny, píše The Sun.

Vědci posun hory naměřili na jihovýchodním boku sopky, který sousedí se Sicílií. Právě ta by byla nejohroženější, pokud by se jednotlivé části sopky postupně začaly řítit a způsobovat v reakci devastující tsunami. „Katastrofický kolaps celého boku nebo jeho části a následné tsunami nemohou být vyloučeny,“ napsali výzkumníci ve studii, kterou zveřejnili v odborném časopise Science Advances.

Podle nich ale zatím není třeba propadat panice, protože není jisté, zda tento průběh nastane během roků, desetiletí nebo staletí. Sopka bude i nadále pečlivě monitorována, aby případné škody byly co nejvíce minimalizovány.

„Monitorujeme Etnu zhruba 30 let, ale 30 let je nic proti stáří Etny, která je stará tisíce let. Může se to stát za 10, 100 nebo 100 tisíc let – nedokážeme říct,“ zmínila doktorka Morelia Urlaubová z Helmholtzova centra pro výzkum oceánu.

Dříve se předpokládalo, že postupný ponor sopky způsobuje láva, která se v ní vaří. Jde o masivní pohyby, které hypoteticky můžou ovlivnit pohyb celé hory. Etna je totiž jedna z nejvíce aktivních sopek na světě, která je prakticky neustále aktivní a u které je nejdéle doložený záznam erupcí.

Poslední výzkum ale ukázal, že hlavní příčinou je fakt, že jeden z boků sopky roste. Je proto čím dál těžší a působí na něj stále větší gravitace. „Sopka Etna je obrovská. Měří přes 3000 metrů a tyčí se nad mořem. Je opravdu hodně těžká a navíc se zvětšuje,“ zmínila expertka Urlaubová.

„Zatím máme pomalý sesuv, za posledních 15 měsíců se posunula o čtyři centimetry, takže je to opravdu pomalé, ale hrozí, se to zrychlí a nastane nebezpečí,“ dodává Urlaubová. Sesuv z května 2017, kdy sopka klesla o čtyři centimetry za pouhých osm dní, toto riziko potvrzuje.

