Střelba v redakci amerického deníku: Pět lidí zemřelo. Útočník si zřejmě vyřizoval účty

Policisté uzavřeli okolí incidentu a prohledali budovu, v níž byla hlášena střelba. Na místě zasahovala také zvláštní jednotka pyrotechniků, kteří zkoumali, jestli na místě nejsou nastražené bomby.

Curious how more many people have to listen helpless to a gunman reload before we deal with our issues like Capital Gazette reporter, Phil Davis in Annapolis did today?pic.twitter.com/h7N9vaKViN — Truth Reigns (@frreigns) 28. června 2018

Útok si podle policie vyžádal pět mrtvých a dva lehce zraněné. Policie střelce zadržela. Šéf policie v okrese Anne Arundel později potvrdil informace médií, že útočník je běloch ve věku 40 let. Podle agentury AP si poškodil bříška konečků prstů, aby ho nemohli identifikovat. Policie ale jeho identitu určila porovnáním fotografií tváře. Jméno útočníka však zatím nezveřejnila.

"@PhilDavis_CG says 'there is nothing more terrifying than hearing multiple people got shot while you're under your desk. And then hear the gunman reload.' I can't even imagine," @adrianasdiaz reads Capital Gazette reporter's tweet on Annapolis shooting. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/FxVK0fwQRB — CBS News (@CBSNews) 28. června 2018

Reportér deníku The Capital Phil Davis na svém twitteru přiblížil průběh útoku. Uvedl, že střelec prostřelil skleněné dveře do newsroomu a začal střílet do lidí. „Nemůžu říct víc a nechci prohlásit někoho za mrtvého, ale je to zlé,“ napsal. „Není nic děsivějšího, než slyšet, jak střelil několik lidí, zatímco se schováváte pod stolem a pak ho slyšíte znovu nabíjet,“ dodal Davis.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28. června 2018

Deník The Capital přináší zpravodajství z hlavního města Marylandu a sousedních okresů. Jeho vlastníkem je společnost Baltimore Sun Media Group.

Podle Krampfa byla redakce před útokem terčem hrozeb na sociálních sítích. Zda to má souvislost se čtvrtečním útokem, ale zatím není jasné.