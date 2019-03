Střelba v Utrechtu má tři oběti. Policie pátrá po 37letém Turkovi

„Možný teroristický motiv je součástí vyšetřování,“ napsala policie na twitteru. Nizozemský protiteroristický štáb podle informací veřejnoprávní stanice NOS vychází z toho, že střelba v Utrechtu zřejmě byla teroristickým činem.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.