Střelba ve Švédsku: Dva zranění zemřeli, útočník dál prchá

Krátce po převozu do nemocnice zemřeli nejmenovaní muži ve věku 18 a 29 let. Střelba podle policie zasáhla šest osob, nikoli pět, jak původně uvedla. O stavu zraněných média neinformují.

Vyšetřovatelé pokračují v ohledávání místa činu. Policejní mluvčí řekl, že pachatel střílel na lidi před internetovou kavárnou. Podle něj patrně útočil z projíždějícího auta. Podezřelé osoby zatím úřady neurčily.

#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw