Střelba ve Švédsku: Útočník v centru Malmö zasáhl pět lidí, je na útěku

Ke střelbě mělo dojít na hlavní pěší třídě Drottninggatan. V době střelby zde lidé slavili vítězství svého fotbalového týmu na mistrovství světa v Rusku nad Jižní Koreou.

Jeden ze svědků popsal deníku Aftonbladet, že slyšel patnáct až dvacet výstřelů zřejmě z automatické zbraně poblíž místní internetové kavárny.

Policie uzavřela okolí a vyzvala veřejnost ke klidu.

#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw