Střelec z Vegas byl milionář. USA řeší, co s jeho majetkem, případ může být vodítkem do budoucna

Jak nakládat s majetkem pachatelů teroristických činů? Spojené státy na konci roku, který přinesl hned několik tragických útoků střelců, řeší i takovou otázku. Rodina pachatele nejhorší masové střelby v dějinách USA, Stephena Paddocka, jenž zavraždil začátkem října 58 lidí na koncertě v Las Vegas, podporuje myšlenku, že by jeho jmění darovala pozůstalým po obětech.

Mezi střelci, kteří letos v USA útočili, vyčnívá Stephen Paddock nejen počtem obětí, ale také kvůli svému majetku. Podle právníků pozůstalých byl milionářem se jměním kolem pěti milionů dolarů (asi 108 milionů korun).

Právníci Paddockových obětí z Las Vegas tak přišli s myšlenkou, že by jeho peníze mohly putovat mezi rodiny pozůstalých a zraněných.

Advokáti navrhují dva kroky. První počítá s tím, že by peníze putovaly do již zřízeného fondu, který dosud získal dalších asi 22 milionů dolarů (cca 478 milionů korun). Druhý návrh by pak zbavil Paddockovy dědice nároku na majetek. Rodina již dala najevo, že rozdělení majetku mezi oběti podporuje.

Vyplácení odškodného obětem hromadných střeleb je běžnou praxí. Peníze však nejdou z majetku pachatele. „Neexistuje zde žádný precedent. Většina masových vrahů byla nenápadná, měla skromný majetek nebo o tom nikdo nemluvil,“ komentovala pro list New York Times nápad nevadská advokátka Alice Dentonová, která je v čele snah o rozdělení Paddockova jmění poškozeným a zastupuje pět obětí.

Otázkou je i velikost Paddockova majetku. Je jasné, že hluboko do kapsy neměl. Dva týdny před střelbou koupil své přítelkyni letenku na Filipíny a řekl, aby si tam koupila dům pro sebe a svoji rodinu. Právníci obětí odhadují celkovou výši jmění na zmíněných pět milionů dolarů. Paddockův starší bratr Erik ale o takové sumě pochybuje. Podle něj se majetek může pohybovat mezi 500 tisíci až jedním milionem dolarů (zhruba 11 až 22 milionů korun).

Případ může nastavit pro USA důležitý precedent, jak nakládat s majetkem střelců, kteří někoho zavraždí. Pro Spojené státy se bohužel jedná o denní realitu - jen masové střelby (tj. případy, kdy jsou čtyři a více obětí - ať už zraněných nebo mrtvých) letos připadají zhruba jedna na každý den. Podle amerického institutu IHME, který sleduje kvalitu života a zdraví populace umírají v USA v důsledku střelby téměř čtyři lidé na sto tisíc obyvatel. Pro srovnání v Německu je to 0,12 lidí na sto tisíc obyvatel.

Kromě Paddockova řádění v Las Vegas USA letos zažily i řadu dalších hrůzných incidentů, které se nechvalně zapsaly do čela tabulek. Mezi ně patří třeba střelba na kongresmany během červnového charitativního baseballového západu nebo útok na kostel v texaském městě Sutherland Springs. Pachatele těchto tří útoků mimo jiné spojuje, že byli obyčejnými Američany, kteří vzali zbraň a začali pálit po svých spoluobčanech - bez rasového nebo náboženského motivu.