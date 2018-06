Střety v Gaze mají tři mrtvé a stovky zraněných. Jednoho Palestince trefili přímo do obličeje

Hranice Gazy s Izraelem bývá od konce března většinou v pátek dějištěm hromadných protestů, které organizuje zejména hnutí Hamás, jež v Gaze vládne. Palestinci při nich požadují právo vrátit se na území, která byla dříve domovem jejich předků, ale dnes jsou v Izraeli. Demonstrují i proti špatným životním podmínkám v enklávě.

Úřady původně informovaly o čtyřech mrtvých, později ale uvedly, že se šestadvacetiletého muže podařilo oživit. Zůstává ale ve vážném stavu.

Od března podle ministerstva zdravotnictví v Gaze izraelské síly zabily více než 120 Palestinců, nejméně 60 z nich pak během protestů, které se konaly během kontroverzního otevření americké ambasády v Jeruzalémě 14. května. Někteří z nich zapalovali pneumatiky a házeli kameny na izraelské vojáky, kteří reagovali ostrou palbou. Na 13 000 Palestinců bylo zraněno, mnoho z nich zřejmě bude mít doživotní následky. Za nepřiměřené použití síly vůči protestujícím kritizovala Izrael řada zemí a také Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

„To poslední, co chceme, je násilí. To poslední, co chceme, jsou oběti... Zkoušeli jsme vodní děla, slzný plyn, zkoušeli jsme různá zařízení, ale nic proti této taktice nefungovalo,“ řekl ve čtvrtek na závěr návštěvy Londýna izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Reagoval tak na otázku, proč Izrael používá proti demonstrantům ostré náboje. Premiér dodal, že časem izraelské obranné složky určitě vyvinou efektivnější metodu, zatím ji ale nemají.

Pásmo Gazy je hustě zalidněný, úzký pobřežní pás vklíněný mezi Izrael a Egypt. Po více než deseti letech vlády Hamásu jsou životní podmínky většiny obyvatel pásma neradostné. Nezaměstnanost převyšuje 40 procent, voda z vodovodu se nedá pít a elektřina funguje pouze několik hodin denně. Nemocnice mají dlouhodobý nedostatek zdravotnického materiálu, dovoz i vývoz zboží je omezen a některé části území stále čekají na obnovu po konfliktu s Izraelem z roku 2014.