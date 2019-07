Strůjce útoku z 11. září chce vypovídat o zapojení Saúdské Arábie do zničení dvojčat. Má co říct? | info.cz

Celkem sedm procesů vedou proti Saúdské Arábii pozůstalí po obětech útoků z 11. září 2001. Jde nejen o spravedlnost, ale hlavně o peníze. Velké peníze. „Pokud žalující strana vyhraje, může jít o stovky miliard dolarů. Obětí jsou celkem zhruba tři tisíce, všichni pozůstalí mohou žádat náhradu škod. A pokud nebude americký soud Saúdské Arábii právě nakloněn, mohly by tyto procesy přivést monarchii prakticky až k bankrotu,“ cituje stanice Al-Džazíra prominentího právníka a někdejšího zaměstnance amerického ministerstva spravedlnosti Bruce Feina.

Otázkou je, zda Chálid Šajch Muhammad může probíhající spory opravdu ovlivnit. Podle expertů byl sice důležitým plánovačem teroru, jistě ale neví vše. Navíc, jak podotýkají lidé seznámení s případem, tajné služby měly v uplynulých osmnácti letech - tedy za vlády různých administrativ - dost času i prostředků na to, aby případné důkazy o propojení teroristů s oficiálními místy v Zálivu prověřily.

Saúdská Arábie podobná obvinění zásadně odmítá a nejodvážnější zprávy na toto téma konstatují, že do přípravy útoku byli snad zapojeni nižší představitelé pouštního království, nikoli však jeho vládci. Patrně nejostřejší slova volí bývalý americký senátor Bob Graham, podle kterého „existují důkazy o tom, že saúdská vláda podporovala teroristy“. Kromě nezpochybnitelného faktu, že 15 z celkově 19 atentátníků ze Saúdské Arábie pocházelo, však většina obvinění spíše plave na vodě.

Nepříliš přesvědčivá je navíc i motivace tohoto islamistického radikála, který se nově objevenou vstřícností snaží vyhnout případnému trestu smrti. Přesně takový obchod chce totiž s americkými úřady udělat. Na druhou stranu, Chálid Šajch Muhammad – jinak rodák z Pákistánu, který ještě jako chlapec s rodinou přesídlil do Kuvajtu a posléze se vydal třeba i do Afghánistánu – opravdu patřil k elitě radikální sítě Al-Káida. A kromě dalších teroristických útoků se zřejmě podílel i na únosu a vraždě amerického novináře Daniela Pearla. Informace od něj by tedy jistě zajímaly nejen právníky žalujících pozůstalých.

Mimochodem, o tom, jakou důležitost tomuto tvůrci teroru přikládají američtí vyšetřovatelé, svědčí skutečnost, že byl prý celkem 183 krát podroben mučivé proceduře známé jako waterboarding.

Žaloby proti saúdské monarchii umožnil zákon známý jako JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorirsm Act), který v roce 2016 schválil americký Kongres navzdory vetu tehdejšího prezidenta Baracka Obamy. Ten se kromě jiného obával narušení vztahů Washingtonu s klíčovým spojencem ze Zálivu, kterým Saúdové jsou. Podobný postup lze očekávat i od Donalda Trumpa, který jinak na svém předchůdci nenechává příslovečnou nit suchou. Nynější hlava totiž za Saúdy stojí s ještě násobně větší vervou než Obama.